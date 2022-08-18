快訊／北部疫情開始上升！首例本土BA.4家人定序　指揮中心14:00說明





▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。昨天雙北新冠本土病例明顯上升，新北破5千例，台北也來到3千例，指揮官王必勝昨坦言「北部疫情開始上升，下週開始整體會開始上升。」，BA.5疫情整體觀察狀況值得注意。另指揮中心15日公布國內新增首起BA.4個案，3名同住家人都快篩陽隔離中，疑似家庭群聚，不過至昨天為止，基因定序尚未有結果，相關情況預期記者會中說明。

指揮中心17日公布國內新增2萬4669例本土個案，縣市分布仍以六都為多，且雙北病例明顯上升，新北市最多達5073例，接著是台北市3054例，台中市2966例、桃園市2793例、高雄2015例、台南市1669例。

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指揮中心預估8月底到9月初國內可能迎來下一波疫情，王必勝分析指出，這週目前整體來看屬於持平，不過發現北部已經開始上升，跟先前評估大致上是一樣，預期下週開始整體會開始上升，北部可能上升更多一點。

指揮中心再度提醒快篩陽確診流程，和先前不同的是前陣子已取消社區採檢站，因此民眾快篩陽可直接經視訊看診，醫師判定後確診，若醫病無共識，則可進行PCR採檢。

醫療應變組副組長羅一鈞15日說明，首例本土BA.4個案為北部30多歲男，8/5喉嚨輕微不適，8/9快篩陽，Ct值16，3位同住家人同日採檢快篩都陽性，4人都在居家照護隔離中，還要做基因定序，疑似家庭群聚。不過，羅一鈞過去兩天說明指出，尚在定序當中，結果還沒出爐。

▲指揮中心公布8/15首例BA.4本土個案說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今17日公布國內累積100例兒童多系統發炎症候群（MIS-C），當中5歲以下占比超過6成。台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成對此表示「數據有點怪」。他指出，國內MIS-C5歲以下個案占多數，這和國外以8歲～10歲為主要族群的情況完全不同，有過度診斷可能，將再提到醫學會進行討論；至於指揮中心相關看法，預期記者會中也將說明。

王必勝昨宣布，首批127萬劑幼兒BNT疫苗預計本週五（19）會抵達台灣，經過7天檢驗封緘，最快下週末開打，但考量週末物流與配送，可能會有1~2天的落差，有相關問題，指揮中心會盡快處理。