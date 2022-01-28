屏東熱博農再區春節限定活動　擲喜八樂拍出幸福全家福

▲屏東熱帶農業覽會農再區春節擲喜八樂，拍幸福全家福。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東熱博農再區於2月4日大年初四限定推出「過年來熱博．農再幫你拍全家福」系列活動，當日下午1點至3點邀請專業攝影師來到現場為報名的60組民眾拍攝全家福，為新的一年留下專屬的溫馨回憶。名額有限，歡迎大家踴躍報名。

今年熱博農村再生區以「農再好物盡在屏東」的主題，規劃有農再本舖、DIY體驗區及20攤社區特色攤位，假日期間有隘寮社區黃荊香體驗、赤山社區鳳梨盆栽DIY、崙頂社區木作鑰匙圈等社區手作體驗活動。

並可品嚐社區特色美食，如新龍社區的龍膽石斑魚湯、魚鱗膠原蛋白霜淇淋、青葉社區的原民美食吉那夫、定遠社區的雲南口味香腸、隘寮社區的黃荊香茶葉蛋；另有社區農再好物，如德文社區的咖啡、昌榮社區的貴妃蛋捲、前進社區的米香脆花生、潮厝社區的潮蝦脆餅禮盒等。

熱博農再區於假日、春節期間推出消費滿額送好禮的活動，只要於該區消費滿500元，就能參加「屏安喜八樂．擲出你的幸運」活動，兌換農村社區的農再好禮，有過田社區檸檬醋、後庄社區鹽味毛豆與精美自動雨傘等；另消費滿1000元現場直接帶走限定折疊椅，數量有限，歡迎大家來熱博農再區，擲出好運、兌換好禮。

活動詳情請洽詢網站「屏東縣農村再生社區平台」粉絲團。