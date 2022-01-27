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「百卵母蜥」難逃他手　西裝師傅變獵人年抓千隻綠鬣蜥

▲▼屏東綠鬣蜥移除達人李明。（圖／記者姜國輝攝）

▲屏東綠鬣蜥移除達人李明。（圖／記者姜國輝攝）

記者顏如玉／採訪報導

作為綠鬣蜥之亂的大本營，屏東有位「移除達人」在當地有很高的知名度，他是今年58歲的李明。過去是西裝師傅的他，後來跟屏科大教授「拜師學藝」投入綠鬣蜥移除工作。李明說，前幾年，平均一年抓個兩、三千隻沒有問題。

完整報導：麻醉到釘錘　綠鬣蜥安樂死之路

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《東森新媒體ETtoday》採訪團隊在民國110年9月中旬來到屏東，跟著李明一同展開綠鬣蜥移除工作，當天前往的一處果園，其實早就受到綠鬣蜥的襲擊，「這個果農七月就曾經通報過一次，當時我來抓了50幾隻。」

綠鬣蜥喜歡有水的環境，這片果園附近剛好有溪水、造林，最適合這些「小恐龍」生存。展開移除作業前，李明提醒，「剛好你們來，可以一起來參與這份工作，不過綠鬣蜥有的很聰明，聲音、人多動作大就會跑，所以移除中要盡量安靜。」

隨後，李明帶著自製的竿子走進果園，沒多久就發現樹上有好幾隻綠鬣蜥在休息。只是，記者抬頭一看，眼前一片綠，根本找不到綠鬣蜥的蹤影，一直到李明用手比劃後，我們才發現綠葉中的一點輪廓。「抓久了就會很快找到啦！」李明還笑笑的安慰採訪團隊。

▲▼綠鬣蜥肆虐南台灣。（圖／記者顏如玉攝）

▲綠鬣蜥在樹叢中難以發現。（圖／記者顏如玉攝）

之後，李明便以迅雷不及掩耳的速度，用長竿上的套索套住綠鬣蜥，之後收竿，一舉將綠鬣蜥抓下，用黑膠布固定綠鬣蜥的四肢，放進網袋後，繼續找尋下一隻綠鬣蜥。

李明移除綠鬣蜥已有七到八年的時間，為了抓捕綠鬣蜥，他的工具也持續進化，「一開始使用裝備比較陽春，因為我有在釣魚，所以先是用10米左右的海釣竿，不過它硬度不夠、容易斷掉。」

李明表示，當初屏科大老師是自己改良出最順手的竿子去抓捕，「所以我也透過慢慢累積經驗、想辦法拼湊，現在我手上這根竿子就是最好用的，前半段是用海釣竿，大概18呎，後半段是接割檳榔用的伸縮桿，這個硬度、彈性才夠，總長差不多也是30呎。」

若是要抓捕比較高處、或是橋下的大型綠鬣蜥，李明身上還會準備繩索，「這種有5、6斤的綠鬣蜥，不能只靠竿子、會斷掉，所以我都用竿子套住、先固定住確定不會逃脫後，再上前去抓、綁起來。」

▲▼屏東綠鬣蜥移除達人李明。（圖／記者姜國輝攝）

▲李明的「秘密武器」相當講究。（圖／記者姜國輝攝）

至於外界對移除作業的質疑，李明坦言，綠鬣蜥喜歡吃幼苗，包括各種蔬菜、花果等，造成不少農民的困擾，「像香瓜、冬瓜，都會被綠鬣蜥吃得乾乾淨淨，今年我就遇到香瓜農，十幾甲的種植面積，如果不架設陷阱來移除，大概三分之一的香瓜苗都會被啃得精光，三分之一相對農損已經非常高了。」

除了農損之外，綠鬣蜥因為喜歡棲息在有水的環境，所以常常在河堤邊挖洞、產卵，「下大雨又接近颱風的時候，河堤就會垮掉，另外牠們也會『挖墳』生蛋，根本防不勝防。」李明告訴記者。

▲▼農民設置陷阱捕捉綠鬣蜥。（圖／李明提供）

▲李明教農民用陷阱抓綠鬣蜥。（圖／李明提供）

另外，針對網路上販售綠鬣蜥肉、甚至有人拍攝食用綠鬣蜥的影片，這些亂象，李明坦言，捉捕過程中，真的遇到有人來問，但他不會理會，「你也不知道對方有什麼用途，如果又拿去繁殖，那我們做的就是白做了，所以我全數交給動保處人員，他們會進行人道處理。」

李明指出，農曆四、五月是綠鬣蜥的孵化期，目前當地的綠鬣蜥，應該有3分之2是去年沒抓到的綠鬣蜥再繁殖，「我曾經抓過一隻母綠鬣蜥，裡頭有122粒蛋，是我目前看到最多的，其他也有7、80顆蛋，他們的繁殖能力真的很強。」

至於如何看待外來種的移除作業，李明說，不能單單靠農業處的雇工，也需要民間人士的參與，雙管齊下，才能共同把綠鬣蜥數量降到最低，「要移除幾乎不可能，但是控制數量，就對農民很有幫助了。」

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