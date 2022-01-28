雙AZ「混第3劑BNT」他曝副作用！釣出苦主勸：15分鐘真的重要

▲第三劑疫苗預約情況相當踴躍。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土Omicron疫情多點爆發，讓第三劑疫苗預約情況相當踴躍，中央流行疫情指揮中心也極力催打。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「AZ+AZ+BNT 副作用分享」，吸引不少人紛紛在底下留言，討論各種混打心得，話題引發熱論。

發文網友27日晚上發文表示，自己是施打AZ+AZ+BNT，「小弟第一劑打AZ，記得當時大概過了12小時左右，開始發燒、口渴、注射處酸痛、全身酸痛、頭痛。而且完全沒食慾」，吃了普拿疼才慢慢緩解，過兩、三天才完全復原。

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而他第二劑也是AZ，「完全無感，準備好的藥都沒吃 XD」。至於第三劑，原PO是選擇BNT，「大概過了12小時，開始畏寒、疲倦，20小時才開始頭痛、全身痠痛。現在正在考慮要不要吃藥，還是忍住不吃，不過頭蠻痛的。」

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

貼文一出，不少也是打AZ+AZ+BNT的人踴躍在留言處分享心得，「AZ（發燒）+AZ（沒事）+BNT（體溫較高／畏寒／算沒事）」、「AAB沒事，手臂痛而已」、「第一第二AZ稍不舒服，第三劑B完全無感」、「我也是AAB，但BNT只有頭跟手臂爆痛，大概打完4個小時就開始了，還是可以正常上班」、「A頭痛、A頭痛到吐、B手臂痛」、「AZ（發燒頭痛痠痛）+AZ（沒事）+BNT（第二天疲倦感較明顯／第二天微燒半小時／沒事）」、「跟你同樣組合，可是BNT完全無感，也是看體質」、「AAB，打完B頭痛、腹瀉、全身痠痛2天，而且覺得手臂比打A還痛。」

還有狀況比較嚴重的網友現身，「AAB，打完10分鐘心悸（心臟亂跳）+喘不過氣+全身不自主顫抖，在診所病床灌了一大罐水、躺了半小時才不抖不喘，但整晚心臟很不舒服。到了2天後的現在，還是不時會覺得心臟不太舒服，超可怕。可是我前兩劑AA都沒事，連發燒都沒有（只有手痛」，直呼留在原地觀察15分鐘真的很重要，如果當時直接回家，恐怕就倒在路上了。

而混打其他疫苗的網友也分享，「我是莫+莫後開始心率不整到現在」、「我是A+A+莫，症狀跟你差不多」、「AA莫兩個禮拜，還在頭痛、肩頸緊、想吐」、「AZ、AZ、莫德納，打完有些喘，隔天淋巴腫痛」、「A+A+莫，皆手臂痛，其他無感」、「AZ（累）+AZ（無感）+莫德納（像被卡車輾）」、「AAM像被腳踏車撞了一下，卡車是沒有，但是很餓是有，第二天是餓醒。」