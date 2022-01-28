快訊／傳今宣布福島食品解禁　國民黨團揚言「只要一宣布立刻提倒閣」

▲立法院臨時會審查中央政府院算，國民黨不滿總統府國安會議有意宣布開放日本福島食品，霸佔主席台。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）



記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會28日正在處理111年度中央政府總預算案，然而，「亞東國會議員友好協會」會長、民進黨立委郭國文稍早發出新聞稿拋出解禁福島食品，引發國民黨團質疑政府將突襲解禁，趁院會宣布休息時，佔領主席台抗議。

民進黨立委郭國文稍早發出新聞稿呼籲，「今天是農曆新年前的最後一個工作日，應該為國民送上最後一個新年禮物，也就是福島等5縣市食品的解禁。」

游錫堃約10點50分宣布休息5分鐘，國民黨團立委隨即佔領主席台，費鴻泰表示，現在總統府正在開國安會議，如果下午要開放，「我鄭重宣告，如果民進黨團玩兩手策略，國民黨將立刻提出倒閣！院會全部停開！」

11點11分，游錫堃上主席台宣布，中午提早用餐，預計12點30分繼續開會，期間兩黨繼續溝通，國民黨立委也暫時退場，於議場內開會研商對策。

郭國文表示，讓符合標準的日本食品進口符合國際趨勢，代表台灣在宣示，我們願意配合國際規則，大眾當然樂見台灣向前走，所以對台灣社會而言，是一份禮物。

郭國文強調，符合標準卻一直被貼上「核食」標籤，這都不是合理的討論，若好好從食品安全的角度來看，目前台灣對於食品中輻射容許標準，已經訂得比CODEX標準還更嚴苛，將開放的地區新增福島等五縣市，並不會影響到這樣嚴格標準的容許值，也不影響食安，郭質疑，到底拖延不開放的理由是什麼？

郭國文直言，過去10年來，沒有任何從日本進口的食品超過標準，總共也僅有236件測出微量輻射，但都沒有超過台灣的容許值，在總統蔡英文執政後，這些測出微量輻射的食品流通於市面，要不是銷毀就是退運，也凸顯政府對於食安的重視。

針對福島等五縣市食品開放進口的議題，台日政府尚在協商當中，但郭國文強調，只要輻射的標準比照目前台灣的規範；而在管控措施上，能參考歐盟的作法，也就是要求特定地區的食品須附上檢附輻射檢驗證明，只要不超過標準皆能進口，才是應該有的做法，而非一味禁止。