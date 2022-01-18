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馬英九曾曝日本食品不應禁止　許智傑：老馬別再當脫韁野馬

▲▼ 國民黨民主守夜活動,馬英九 。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九 。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

日本福島5縣食品何時解禁備受關注，民進黨資深幕僚透露，國民黨上次執政時就已規劃要開放，時任總統馬英九還要即將接任的總統蔡英文，「不要刁難日本朋友」。對此，民進黨立委許智傑表示，希望這位老馬別再當脫韁野馬，更別把自己過去所說過的話當成馬耳東風。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍日前表示，當初反對福島食品進口是經過779萬人民公投決定，政府若打算重新開放，也應再進行一次公投，馬英九近日受訪時也主張「再公投一次」。

許智傑18日受訪時表示，呼籲馬英九別當台灣經貿國際化的害群之馬，台灣不論是美豬或福食，都應該遵守符合世界標準的科學規範，「怎麼過去馬英九贊成，現在馬前總統就反了呢？」希望這位老馬別再當脫韁野馬，更別把自己過去所說過的話當成馬耳東風。

事實上，馬英九在2016年接受媒體專訪時，就針對日本福島核災五縣的食品進口，肯定日方「在產地證明和輻射證明等申報都有確實執行，日本食品的檢查也都沒問題，不應再禁止，以免日本覺得我們很不合理。」

馬英九當時還說，想要跟國際打交道，還是要站住一個「理」字，他建議當時即將接任的蔡英文政府，「不應該刁難我們日本朋友」。

民進黨幕僚指出，馬英九當時在專訪中坦承，在自己任內本來就計畫要開放福島食品進口，但因為選舉擔心參選的立委抗議會影響選票；他也在訪問中說，這些食品不影響國人健康的前提下，應該盡快開放。

該幕僚指出，中國已釋出準備全面開放日本食品的態度，就是希望加速CPTPP的申請進度，他質疑國民黨現在的動作，是不是要阻擋台灣開放的時間，甚至讓包括日本在內的CPTPP會員，覺得台灣無意遵守國際規範，相當值得懷疑。

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