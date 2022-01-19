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日本福島食品叩關有望？　總統府：以國際標準、科學證據為依據

▲▼總統府發言人張惇涵。（圖／翻攝自總統府直播）

▲總統府發言人張惇涵。（圖／翻攝自總統府直播）

記者呂晏慈／台北報導

日本福島核災地區食品進口議題引發關注，對於是否設定時間表，總統府發言人張惇涵今（19）日在總統府記者會說明，政府會在有具體進度時向國人報告，經過去年1218公投後，台灣人民已經展現要走向世界，以國際標準、科學證據為依據的決心。

張惇涵今天受訪說明，政府向來的立場都是以確保國人健康安全為原則，以國際標準、科學證據為依據，來面對日本食品進口的議題，以及後續的協商，同時也會與社會各界進行溝通。

張惇涵表示，政府與日本方面、社會各界在進行溝通當中，如果有具體進度，政府相關部會也會跟國人報告說明，無論如何，政府會確保讓國人享用沒有健康危害的食品，「國際標準、科學證據，經過去年1218公投之後，台灣人民多數都已經展現要走向世界的決心，希望能夠參與像是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等高標準的國際經貿體制，也是我們要讓台灣走向世界、立足世界之處。」

此外，民進黨立法院黨團總召柯建銘上周邀集黨團立委及行政院官員會商，討論福島食品進口解禁議題；柯建銘會後表示，福島食品問題一定要面對，「無法迴避」，後續會跟在野黨、民團溝通，沒有時間表，行政部門也會以科學標準嚴格把關。

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