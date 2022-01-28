與病毒共存須達「2劑疫苗覆蓋率95%」！未來不用再接種2條件

▲醫師認為，未來不用再施打疫苗的條件為，我們與病毒共存或新冠病毒完全輕症化。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心最新統計，全台2劑疫苗覆蓋率約為7成。而台灣目前正處在清零和與病毒共存的過渡期，雖然後者的呼聲相當高，但有專家仍認為，國內目前條件尚不足以共存，除非全台2劑疫苗的覆蓋率達到95%以上，才有機會；且一年後也還是有可能要再考慮加打疫苗。

與病毒共存是國內尚在猶豫的決策。台大小兒感染科醫師李秉穎提到，時間點若是在「天氣熱一點」時，對防疫負擔會比較減輕一些，這是可以考慮的，但還有一個重點，「疫苗接種率要再提高」，以兒童公費疫苗的經驗來看，至少2劑覆蓋率要達到95%以上。

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「但還有很多人不打就是一大難題。」李秉穎指出，假設全台民眾百分之百都施打2劑疫苗，就能放心共存，但問題在於還有至少20%的人沒打，一半是不能打的兒童；另一半就是年長者，而他們染疫後的重症風險又比其他族群高，一旦社區感染傳開，重症醫療的需求就會馬上提高，國外也已經有很多示範。

不過，施打第三劑疫苗後，未來再加打的可能性，李秉穎強調，不會是近期，「可能隔一年要再追加」，因為變異株會不斷出現，疫苗保護力慢慢下降，這兩個因素依舊會導致重症比例高，才會考慮一年的時間要再追加一劑。不過，他認為這一切都還是未知數，要持續觀察病毒變化滾動式修正，目前疫苗政策都沒有直接證據顯示未來一定會加打第四、第五劑。

想要不再施打新冠疫苗，李秉穎提到，除非我們與病毒共存或是新冠病毒完全輕症化，就可以不用理它；假設這一切都在今年發生，以後可能就不用再施打疫苗，「但我認為短期內不太可能感冒化或完全輕症化」，所以當疫苗引起的免疫力出現下降、突變病毒仍持續出現時，未來還是要考慮其他疫苗接種。