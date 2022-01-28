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陸新增本土確診39例　杭州爆Omicron疫情「或已傳播三代」

▲▼ 杭州疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

▲杭州爆發疫情。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸27日新增確診64例，境外輸入佔25例、本土佔39例。浙江杭州近日爆發新一輪疫情，27日新增16例確診，涉及Omicron變種毒株。專家指出，首例個案或在19日感染，一周時間病毒可能已傳播至第三代。

據大陸國家衛健委通報，27日新增確診病例64例，其中境外輸入病例25例（上海7例，廣東7例，雲南5例，北京2例，山東2例，浙江1例，廣西1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在廣東）。

本土病例共有39例（浙江16例，均在杭州市；黑龍江9例，均在牡丹江市；北京8例，其中豐台區7例、大興區1例；天津4例，均在河北區；貴州1例，在安順市；兵團1例，在建設兵團第四師），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在北京）。無新增死亡病例。新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）。

▲▼ 杭州疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

▲杭州此輪疫情涉及Omicron毒株。（圖／視覺中國）

浙江杭州近日爆發疫情，27日新增確診16例。據《央視新聞》報導，浙江省衛健委副主任夏時暢27日表示，25日晚出現本輪疫情首例個案，感染Omicron毒株，傳播鏈以慧而特（中國）餐飲設備有限公司員工為主，以及他們的關聯人員有關。

夏時暢指出，推斷首例患者感染的時間是在19日，這樣來看，從19日開始到病例診斷已經將近一周時間，可能有三代病例傳播。

夏時暢表示，在對工廠進口物料、原料進行了檢查，一共檢測出4份雙基因陽性，檢測結果是Omicron毒株，同時，也對所有陽性感染者做了全基因測序分析，通過比對發現，與浙江省現有輸入的入境人員發現的Omicron毒株不一樣，與大陸國內其他城市流行的、或發現的Omicron毒株也不一樣。

夏時暢稱，查驗了世界衛生組織公佈的資料，發現與國外去年12月11日上報的毒株同源性非常高，專家研判完全一致，「從物料檢測情況來看，我們初步認為這起疫情與境外進口物料存在密切聯繫。」

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