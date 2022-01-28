北市房仲疫情燒入補習班！至少4學生確診　市府急進駐校園擴大採檢

▲房仲群聚案延燒至補習班，今再傳新增確診，詳情待指揮中心說明。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

北市房仲一家3口群聚擴大，松山區一名老師確診後，匡列幼兒園及補習班共147人居家隔離，其中有3、4名學生及1名家長昨天晚間確診，市府今天將派採檢車進駐校園擴大採檢。

台北市士林區一家3口日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），確診圓山飯店女廚師從事房仲業的哥哥（案18375）曾與新北個案（案18397）吃火鍋，案18397又去松山區南川麵館內用，傳染給一名幼兒園及補習班老師（案18590）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲松山一名老師因為與房仲友人同餐廳吃麵確診。（圖／指揮中心提供）

相關人員指出，案18590共導致147人被匡列居家隔離，其中有3、4名補習班學生及1名家長在昨天晚上採檢出陽性確診。

知情人士向中央社記者透露，學生來自不同小學，狀況都不嚴重，雖然已經放寒假，北市府今天下午仍將派2台採檢車進駐學生就讀的小學，替與確診者同班的親師生擴大採檢。

台北市衛生局則表示，今天將會做很多採檢，相關訊息待中央流行疫情指揮中心公布後進一步說明。

台北市政府發言人陳智菡指出，針對補習班是否有群聚感染，若有新訊息會在下午記者會統一發布，並呼籲民眾，因為近期多條傳播鏈齊發，北市府認為必須擴大匡列以免錯放，雖遭部分民眾批評，但也因此找出更多感染者，希望匡列速度跑得比病毒快，積極處理讓市民過好年。