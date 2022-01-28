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本土10條獨立傳播鏈延燒　6條感染源不明！2條屬Omicron妹「BA.2」

▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

▲Omicron延燒，台北、新北、桃園、宜蘭4縣市均有感染源不明個案。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（27）日公布新增21例本土個案，其中有13例在桃園，又有8例屬26日爆出的加貝爾幼兒園群聚案，疫情延燒不止，而目前國內已有10條獨立的傳播鏈正在進行，其中還有6條感染源仍待釐清。

指揮中心公佈基因定序，發現雙北的圓山廚師-房仲相關案、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，分別感染不同的Omicron，基因比對和桃機、高雄續列也不同，將繼續和境外移入序列比對。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前國內有10條Omicron獨立傳播鏈，包含2條最大宗的桃機-遠雄自貿區、高雄港，而三家醫院分別屬於不同3條，包含亞東、北市聯醫中興院區、仁愛院區護理師，另機場防疫計程車司機各有2條、機場防疫人員1條，宜蘭、雙北則分別2條不同傳播鏈。

▲▼1/27案17630確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲1/27案17630確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞指出，上述10條傳播鏈中，有2條屬於Omicron的妹妹「BA.2」序列，1條為機場防疫人員傳播鏈，目前沒有擴散出去，另條則是高雄港傳播鏈。

▲▼1/27案18155確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲1/27案18155確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

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