本土染疫6成與用餐有關？台大醫點名「1傳染途徑」更關鍵

▲李秉穎指出，內用雖也是高風險，但家戶傳染是更重要的傳染途徑。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

近期本土案例中，許多新增個案都與確診者曾在同場合用餐有關，更有媒體統計比例高達6成。不過，中央流行疫情指揮中心尚不禁內用，指揮官陳時中提到「單獨在餐廳染疫的比例其實沒那麼高。」而專家也說，內用雖然是個高風險，但事實上從這些個案可以看到，許多都是間接傳染，「家戶、親密接觸者感染是更為重要的傳染途徑。」

對於桃機群聚案後衍生的桃園牛排館、涮涮鍋等群聚染疫人數多，且有統計指出，本土個案有多達6成都和確診者用餐相關。對此，台大醫院小兒感染科醫師李秉穎坦言，餐廳內用確實是一個高風險，以西堤餐廳案來說，很多客人在不同天或不同房間，也都染疫。

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除了病毒本身的傳播力外，李秉穎指出，還有一個因素影響，就是「冬天」，正好是病毒生存穩定的環境，因此他也認為環境污染的可能性高。不過，他認為，不用太過強調餐廳感染這件事，其實再去細看傳播，很多都是「間接相關」，先是確診者在餐廳感染後，回到家戶又傳染給其他人。

李秉穎說，換言之「其他家戶、親密接觸者」的感染是更為重要的傳染途徑，也就是說，無論在什麼情境下，即便已經禁止餐廳內用，依舊可能會有其他的傳染鏈出現，所以才會一再提醒大家，在公共場所特別加強防疫警覺是非常重要的。