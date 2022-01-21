2秒賣1支！超商限定「重乳草莓霜淇淋」回來了　加碼吃超Q胖胖款

▲每2秒賣出1支的重乳草莓霜淇淋重磅回歸了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

草莓控千呼萬喚終於等到了！有著「被超商耽誤的雙淇淋店」的全家，終於把每2秒賣出1支的超人氣「重乳草莓霜淇淋」搬出來了，鮮甜草莓結合濃郁乳酪，再搭配限量深粉色餅皮，少女配色夢幻到不行，且除了經典的霜淇淋款，這次還有最新限定的胖胖冰造型，趕緊衝吃。

▲全家重乳草莓霜淇淋重磅回歸。

今年也要吃到全家的「重乳草莓霜淇淋」，使用當季新鮮草莓榨成汁後結合濃郁乳酪，口感甜而不膩，每一口都能吃到罪惡奶香及酸甜草莓滋味，尤其是淡淡粉色冰再搭配限量深粉色餅皮，夢幻程度爆表，且今年除了經典霜淇淋款，還有最新指定門市限定胖胖冰造型，即日起就能吃到，加碼購買1支霜淇淋還送便條紙1本（圖樣隨機），數量有限、送完為止。

▲COLD STONE推新年限定「迎虎旺來」、「萄你歡心」冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

另，COLD STONE近日也有新年限定冰淇淋等吃，其中，這杯「迎虎旺來」口味，特意將鳳梨酥變身成邪惡冰品，選用濃郁香奶冰淇淋作為基底冰，接著拌入台灣金鑽鳳梨、酥脆餅乾，最後撒上Q彈小麻糬增添口感，搭配酥脆鳳梨脆餅大口吃，彷彿就像在吃鳳梨酥一般，酸甜滋味大人、小孩都會愛。

另一款「萄你歡心」則是人氣口味升級再回歸，選用巨峰葡萄冰淇淋拌入覆盆莓、蜂蜜蘆薈，最後放上桂花晶球打造QQ口感，大紫大紅的外型不僅十分吸睛，莓果香氣更是讓人忍不住一口接一口，2月17日前限時開吃。

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