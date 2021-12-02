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流行歌曲話當年／《黑道律師文森佐》與《鄉村騎士》

▲《黑道律師文森佐》宋仲基、全余贇。（圖／Netflix提供）

《黑道律師文森佐》的男女主角宋仲基、全汝彬。（圖／Netflix提供）

記者朱錦華／特稿

不久前熱播的韓劇《黑道律師文森佐》，由於曲折、出人意表的劇情發展和男主角宋仲基帥到讓人暈倒的造型，讓該劇獲得劇迷熱烈捧場。劇中男主角文森佐的角色設定是義大利黑手黨的律師(顧問)、又熱愛歌劇，因此劇中穿插了不少義大利歌劇的片段，當中包括普契尼作品《杜蘭朵》裡的著名詠嘆調《公主徹夜未眠》(Nessun dorma)。但分量最重、一再響起、貫穿全劇直至劇末，堪稱是該劇主旋律的，應屬馬斯康奈(Pietro Mascagni,1863-1945)在1839年創作的獨幕歌劇《鄉村騎士》(Cavalleria rusticana)裡，在第八場與第九場之間響起，以管絃樂演奏的優美間奏曲。

《黑道律師文森佐》為什麼會選擇這首間奏曲來貫穿全場呢？主要原因是屬於寫實派歌劇的《鄉村騎士》，正是取材自黑手黨故鄉西西里島的流行故事(原作是Giovanni Verga的短篇小說)。「黑手黨」這個哏，讓《黑道律師文森佐》跟《鄉村騎士》產生了連結。

《鄉村騎士》敘述身分是農民的男主角圖里杜婚後仍與前女友蘿拉暗通款曲，最後導致圖里杜跟蘿拉的丈夫決鬥的悲劇。而劇中也有男主角在決鬥前跟母親訣別的情節，跟《黑道律師文森佐》的劇情吻合。

很多影視作品、尤其是義大利裔導演執導的電影裡都喜歡採用這首悠揚優美的間奏曲來當影片配樂。例如它曾在柯波拉的《教父第三集》結尾時出現；而在馬丁史柯西斯的拳擊電影《蠻牛》(Raging Bull)裡，影片開始時以慢鏡頭描繪穿著罩頭戰袍的中量級拳王拉莫塔(勞勃狄尼洛飾)如鬼魅般在擂台上跳躍揮拳。這時候，耳際響起的，正是《鄉村騎士》這首間奏曲。廣告業者也非常尬意這首曲子。 例如之前國產車 LUXGEN的一則電視廣告，也採用了它。

馬斯康奈一生寫過15齣歌劇，但著名的不多。晚年更加入義大利「法西斯黨」， 成為他人生中的污點。《鄉村騎士》卻洗白了他、也超越了他，成為音樂世界中不朽的瑰寶。 

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