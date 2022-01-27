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她過年前被資遣　老闆理由竟是「太年輕」：幾百萬給你管我不放心

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲老闆約談「你沒做不好，但你太年輕」把她資遣。（圖／翻攝自pakutaso免費圖庫）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard表示，她剛到新公司工作1個月，但在工作逐漸上手時，老闆卻突然要資遣她，說儘管她沒有犯任何錯誤，但「你就是不勝任這份工作」、「我幾百萬的錢，給你這樣的年紀管，我不放心」，讓她非常無奈，心情平靜了幾天後，覺得離開了也好，「否則待得越久，哪一天突然炒我，更是措手不及」。

原PO在Dcard說，進公司工作了1個月，繁雜的工作內容逐漸上手，主管也說她學很快，也陸續把工作交接給她完成，不料前幾天主管休假時，老闆突然要約談，告訴她「我有件很重要的事要跟你說一下，我先說，你沒有做錯事，沒有做不好，只是你太年輕了，有些事你可能做不來，請你做到這月底」。

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老闆解釋，當初這份工作是想找年紀大一點的人接手，「當初你（原PO）不是我面試的，我覺得沒想清楚就讓你進來了，所以現在要請你離開」。她聽了原因後非常無奈，但最終也只能接受資遣，不過當她準備維護權益，拿回之前補班的加班費時，老闆卻大怒翻臉。

▲▼年輕人,小資族。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老闆對原PO說「我幾百萬的錢給你這樣的年紀管，我不放心。未來帳少一塊錢，你賠嗎」。（圖／翻攝自Pixabay）

老闆告訴她，不能接受她的態度，酸她「你工作時一個樣，要離開時一個樣，你這樣態度我不能接受」，也再次強調「你就是不勝任這份工作，你現在是都沒做錯，那以後你可以保證嗎，我幾百萬的錢給你這樣的年紀管，我不放心。未來帳少一塊錢，你賠嗎？」

她最後說，自己沒有做錯任何事情，過年前卻被公司資遣，心情平靜了幾天，覺得離開一定是個好的開始，「否則待得越久，哪一天突然炒我，更是一個措手不及，希望過完年，一切越來越順利」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「離開這樣的公司對妳來說才是好事」、「說個笑話台灣有勞基法，慣老闆一堆」、「反正就叫他照勞基法給錢跑程序，然後拿錢走人」、「台灣許多慣老闆跟主管都一樣，不喜歡這個人，不管你多認真、專業、負責，不要就是不要」。

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