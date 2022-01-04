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「業績達標」仍被資遣！7年業務傻：說我上班時回家　網點破真相

▲▼網友在PTT上分享學弟看到的辦公室景象，提問公務員實際工作時間不到五個小時嗎？（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲「業績都有達標」被資遣，讓原PO相當不解。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在Dcard表示，他在一間公司任職業務已經7年，不料前幾天突然被公司資遣，原因是他上班時間回家，但他認為明明工作是業務性質，自己的業績都有達到標準，讓他非常不解，最後也感嘆「也好吧，我也早就想換工作了，只是邊做邊找更好的」，貼文一出引發網友熱議。

原PO在Dcard說，他在一間公司待了快7年，前陣子突然被上司告知「以後可以不用再來了，工作做到今天就好」，理由則是「我在上班時間回家」，讓他非常不解，畢竟他的工作是業務性質，「我業績都達標，該做的都有做到，要找人也找的到我」。

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他也透露，公司老闆曾經告訴他，開發新客戶可以記點領獎金、業績達標也可以領，但直到資遣之前，他都沒有看到對應的制度及獎金，只有老闆看心情發錢，如今看來年終獎金也沒了，最後感嘆「也好，我也早就想換工作了，公司也什麼升遷機會，只是邊做邊找更好的」。

其他網友看了紛紛表示，「一定回家太頻繁，或是業績雖然達標，但很普通」、「把資源都帶走不就好了」也有許多人直言，「資遣理由只是一種說法，聽聽就好」、「其實就是要處理掉你而已」、「業務有穩定做到業績還被資遣，真的就是要你走，否則誰會無故開除公司穩定金流」。

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