擊斃濟公會八里分會長主嫌落網　土方利益引殺機天鳴會長買兇殺人

▲天道盟濟公會八里分會長綽號「阿八仔」，去年4月遭槍手蔡易昇從右肩及後背開2槍死亡，事後槍手投案，宛如「館長槍擊案」翻版，檢警日前也追出幕後主嫌。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

天道盟濟公會八里分會長綽號「八哥」林文章去年4月遭槍擊斃，42歲槍手蔡易昇，犯後帶槍主動投案，被起訴涉犯殺人罪嫌羈押至今，由於犯案手法宛如「館長槍擊案」翻版，檢警認幕後有人指使，日前持搜索票前往淡水區等4處執行搜索，拘提主嫌天鳴會會長李宗漢、魏姓男子等3人到案。李到案僅認有付500萬教唆，但不認是因土方利益起殺機，經法院裁定羈押禁見。

去年4月12日天道盟濟公會八里分會長「八哥」林文章（60歲）在開發公司前，遭槍手蔡易昇（43歲）連開2槍擊斃，蔡男犯下殺人案後，不到10分鐘，帶槍到派出所投案，去年6月2日被起訴殺人罪羈押至今。

▼槍擊天道盟濟公會八里分會長林文章致死的槍手蔡易昇。（圖／記者陳豐德攝）

由於蔡易昇供稱，曾經被阿八仔毆打過，才會懷恨在心開槍報復，但檢方認為背後另有主嫌，持續積極指示警方追查有無共犯涉案，經長期蒐證、規劃，今年1月24日第三度指揮新北刑警大隊、蘆洲分局、刑事局，並持法院搜索票，前往淡水、高雄等地執行搜索，查扣相關證據，並拘提天道盟天鳴會分會長李宗漢（55歲）、小弟魏姓男子（48歲）及其他另涉重利罪嫌的犯罪組織成員3人到案。

經查，李宗漢疑因土方運棄承攬工程與林文章發生嫌隙，萌生買兇殺人，投過魏男協助安排與槍手蔡易昇會面，並允諾前金、後謝共500萬報酬給蔡易昇。

▼檢警經長期蒐證，日前將擊斃天道盟濟公會分會長「八哥」主嫌逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

李宗漢向檢警矢口否認是因土方利益才買兇殺人，僅承認有給500萬，並向蔡易昇允諾「開2槍200萬、死了就500萬」蔡易昇遭羈押後，後謝交由蔡的親友。

據悉，檢警發動搜索時，天鳴會分會長李宗漢手下小弟們並不多，反而是已故濟公會分會長林文章小弟還比他多，可見雙方雖然都是天道盟底下分會，但背景實力仍存在一定的懸殊。

▼ 天道盟天鳴會分會長李宗漢疑為土方利益，花500萬找槍手將濟公會分會長八哥擊斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

經縝密偵查及訊問，士林地檢署認李宗漢涉犯教唆殺人等罪嫌、魏男涉犯幫助教唆殺人罪嫌，2人犯罪嫌疑重大，有逃亡、且勾串滅證妨害真實，建請法院羈押，26日法院裁定2人羈押禁見獲准。