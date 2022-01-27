　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

擊斃濟公會八里分會長主嫌落網　土方利益引殺機天鳴會長買兇殺人

▲▼ 八里天道盟高層「八哥」遭開2槍命危！槍手循「館長模式」投案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲天道盟濟公會八里分會長綽號「阿八仔」，去年4月遭槍手蔡易昇從右肩及後背開2槍死亡，事後槍手投案，宛如「館長槍擊案」翻版，檢警日前也追出幕後主嫌。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

天道盟濟公會八里分會長綽號「八哥」林文章去年4月遭槍擊斃，42歲槍手蔡易昇，犯後帶槍主動投案，被起訴涉犯殺人罪嫌羈押至今，由於犯案手法宛如「館長槍擊案」翻版，檢警認幕後有人指使，日前持搜索票前往淡水區等4處執行搜索，拘提主嫌天鳴會會長李宗漢、魏姓男子等3人到案。李到案僅認有付500萬教唆，但不認是因土方利益起殺機，經法院裁定羈押禁見。

去年4月12日天道盟濟公會八里分會長「八哥」林文章（60歲）在開發公司前，遭槍手蔡易昇（43歲）連開2槍擊斃，蔡男犯下殺人案後，不到10分鐘，帶槍到派出所投案，去年6月2日被起訴殺人罪羈押至今。

▼槍擊天道盟濟公會八里分會長林文章致死的槍手蔡易昇。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼槍擊天道盟濟公會八里分會長林文章致死的槍手蔡易昇。（圖／記者陳豐德攝）

由於蔡易昇供稱，曾經被阿八仔毆打過，才會懷恨在心開槍報復，但檢方認為背後另有主嫌，持續積極指示警方追查有無共犯涉案，經長期蒐證、規劃，今年1月24日第三度指揮新北刑警大隊、蘆洲分局、刑事局，並持法院搜索票，前往淡水、高雄等地執行搜索，查扣相關證據，並拘提天道盟天鳴會分會長李宗漢（55歲）、小弟魏姓男子（48歲）及其他另涉重利罪嫌的犯罪組織成員3人到案。

經查，李宗漢疑因土方運棄承攬工程與林文章發生嫌隙，萌生買兇殺人，投過魏男協助安排與槍手蔡易昇會面，並允諾前金、後謝共500萬報酬給蔡易昇。

▼檢警經長期蒐證，日前將擊斃天道盟濟公會分會長「八哥」主嫌逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 李宗漢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李宗漢向檢警矢口否認是因土方利益才買兇殺人，僅承認有給500萬，並向蔡易昇允諾「開2槍200萬、死了就500萬」蔡易昇遭羈押後，後謝交由蔡的親友。

據悉，檢警發動搜索時，天鳴會分會長李宗漢手下小弟們並不多，反而是已故濟公會分會長林文章小弟還比他多，可見雙方雖然都是天道盟底下分會，但背景實力仍存在一定的懸殊。

▼ 天道盟天鳴會分會長李宗漢疑為土方利益，花500萬找槍手將濟公會分會長八哥擊斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 李宗漢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經縝密偵查及訊問，士林地檢署認李宗漢涉犯教唆殺人等罪嫌、魏男涉犯幫助教唆殺人罪嫌，2人犯罪嫌疑重大，有逃亡、且勾串滅證妨害真實，建請法院羈押，26日法院裁定2人羈押禁見獲准。

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
北車接種站「今人潮爆滿」！　現場畫面曝
快訊／蔡頭家屬發聲了！　慟曝「他最後2遺願」
打滿2劑「長期新冠」風險大降50%！　這2廠牌最優
快訊／尼克Ashly結婚2年懷孕了！　含淚PO超音波照
股海老牛2022看好「這2檔」！殖利率達7％：跌深就快撿
快訊／高鐵延伸重大突破！　交通部確定宜蘭站址
快訊／勝利9項罪名都認了！　只坐牢1年半
胃食道逆流幾乎人人有！　醫示警「這狀況」恐變食道癌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／不滿借錢被拒！小弟朝大哥開2槍爆頭亡　檢方聲押

騎士墜橋影片曝！他恍神自撞坐橋墩休息　瞬間摔4米高全身傷

三度在長榮航空官網留言「飛機上有炸彈」　無聊男下場曝光

擊斃濟公會八里分會長主嫌落網　土方利益引殺機天鳴會長買兇殺人

涉吸金上億個資遭PO網「不得好死」　女嫌告3被害人結果出爐

7人攀二子山遇溪水暴漲受困　2義消救援途中遭虎頭蜂螫傷

辦公室搜出2700萬！　中油煉製部執行長與白手套雙雙收押

國10砂石車失控衝破護欄滑落邊坡　一度回堵3公里！駕駛送醫

遭酸「50歲，3萬都還不起」！小弟手寫5頁信抱怨　2槍親手擊斃大哥

年節前淨化治安　南警強力取締賭博43件108人到案

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

黑人家中院內走動「形跡可疑」　遭警跳針式盤查怒噴法條教育

萌狗喬好位置自己蓋被睡覺　媽目睹傻眼：新技能解鎖？

快訊／不滿借錢被拒！小弟朝大哥開2槍爆頭亡　檢方聲押

騎士墜橋影片曝！他恍神自撞坐橋墩休息　瞬間摔4米高全身傷

三度在長榮航空官網留言「飛機上有炸彈」　無聊男下場曝光

擊斃濟公會八里分會長主嫌落網　土方利益引殺機天鳴會長買兇殺人

涉吸金上億個資遭PO網「不得好死」　女嫌告3被害人結果出爐

7人攀二子山遇溪水暴漲受困　2義消救援途中遭虎頭蜂螫傷

辦公室搜出2700萬！　中油煉製部執行長與白手套雙雙收押

國10砂石車失控衝破護欄滑落邊坡　一度回堵3公里！駕駛送醫

遭酸「50歲，3萬都還不起」！小弟手寫5頁信抱怨　2槍親手擊斃大哥

年節前淨化治安　南警強力取締賭博43件108人到案

跟進好朋友波西引退　貝克漢想一起入名人堂

華上生醫癌症治療大突破　助病患抗癌之路一臂之力

快訊／不滿借錢被拒！小弟朝大哥開2槍爆頭亡　檢方聲押

《天橋》男星被排擠？孟飛兒子首演電影「練壯曬古銅肌」卻遭換角

寄宿學校發現近100「童屍埋葬地」　辦學90年！爆酷刑性侵黑歷史

租房9大風水禁忌曝光！屋內貼有符紙秒閃　旁邊有高架橋也母湯

8登山學童疑食物中毒上吐下瀉　警消全副武裝接駁送醫

LIVE／桃園再爆確診「高雄破千人隔離所過年」　陳時中最新說明

春節前最後一天！北車接種站「人潮排滿滿」　急提前1小時發號碼牌

張庭公司遭查內幕！2元老涉詐騙「她不忍了」離職舉報…反咬前老闆細節曝

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

行兇畫面曝！台中槍手突亮槍抵頭　他下秒癱軟倒地亡

麒點虧損140萬美元　2工程師報復：太爽了

辦公室搜出2700萬　中油煉製部執行長收押

遭酸「50歲，3萬還不起」！小弟親手擊斃大哥

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

南投騎士從路肩橫越左轉　遭18歲無照男撞死

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

更多熱門

相關新聞

黑幫扣護照逼賣淫　她被硬上險逃脫

黑幫扣護照逼賣淫　她被硬上險逃脫

北市刑大接獲報案，有黑幫成員組織賣淫集團仲介越南籍女子來台，不僅強行扣押女子護照強逼賣淫，甚至還在網路上宣稱「每週服用清冠一號」，有女子不從慘遭性侵，事後脫逃在中山區被集團成員「圍捕」，所幸路人報警才獲救，警方20日前往桃園攻堅，救出4名被強迫賣淫的越南籍女子。

女欠3千未還遭痛毆　3男為她進警局

女欠3千未還遭痛毆　3男為她進警局

糞桶夥滷蛋到八里亂倒廢棄物　地主氣炸

糞桶夥滷蛋到八里亂倒廢棄物　地主氣炸

豬頭皮「瀝青除毛」！黑心業者撈300萬

豬頭皮「瀝青除毛」！黑心業者撈300萬

就是要瓦解弘仁會！警政署公布去年掃黑成果

就是要瓦解弘仁會！警政署公布去年掃黑成果

關鍵字：

八里士林地檢署幫助教唆殺人罪嫌林文章天鳴會天道盟

讀者迴響

熱門新聞

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

2021日本A片銷量榜單曝光！

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

蔡頭癌逝！皮膚2紅1黃＝肝出問題

阿喜35歲生日「上身全空」胸型被看光　網激動：無尊快出來

明起全台有雨　過年天氣出爐！最冷10℃時間曝

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面