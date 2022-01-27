涉吸金上億個資遭PO網「不得好死」　女嫌告3被害人結果出爐

▲麗峰實業吸金案主嫌房欣怡和家人的個資遭人上網公開。（圖／翻攝網路）

記者劉昌松／台北報導

退休刑警許恒瑞及女友房欣怡等人，因涉嫌以借人頭付利息方式，吸引投資人擔任不動產貸款人，4年吸金上億元，全案經檢察官提起公訴後，房女發現自己和家人的住址、照片、都被人po上網路，還被留言「全家不得好死」，因此控告3名吸金被害人涉嫌違反《個資法》，但因查無3人參與架設這個針對吸金案嫌犯的網站，台北地檢署27日處分不起訴。

許恒瑞與房欣怡同居多年，2人和江玉嬌一同開設麗峰實業、彤昇管理顧問公司，分別由房女的2名姐姐房凱蒂、房凱莉擔任收納，5人從2016年起，鼓吹不特定民眾申辦信貸或房貸，並將貸款交給2公司代為投資，每月可收取貸款額度的1%至2%不等利息，藉此吸金牟利，直到2020年4月，多位投資人因拿不到利息提告，檢察官展開調查後，依違反《銀行法》起訴許恒瑞、房欣怡等人，目前正在法院審理中。

▲吸金案主要被告許恒瑞與房欣怡2020年遭搜索約談後，目前被起訴在法院審理中。（資料照／記者游宗樺攝）

而吸金案主要被告之一的房欣怡，除了要面對自身官司，還經親友告知，發現自己和家人的照片、電話、居住地址、甚至是身分證字號，都被人公布在1個網站上，還被林姓等3名投資人轉貼到臉書上，憤而控告林姓、吳姓、陳姓3人違反《個資法》。

檢警查出這個一頁式網站頁在架設時，曾留下1支電話號碼，不過在追查下去，發現這支電話號碼屬於1間不動產管理顧問公司所有，這隻號碼被拿去提供給需要進行電話、簡訊認證的商業活動使用，完全無法特定出是誰拿這支號碼去申設網頁，儘管林姓等3人將這個網頁轉貼到自己臉書，也不能因此就說他們是網站架設者，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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