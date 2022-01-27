美國拒絕「禁止烏克蘭加入北約」要求　俄國駐美使館人員被驅離

▲美國國務卿布林肯證實美國已向俄羅斯提交書面回覆。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國26日向俄羅斯遞交安全保障協議相關書面回應，拒絕該國禁止烏克蘭加入北約的要求，不過美國透露，他們提出了一個「可以擺脫危機的新外交途徑」。與此同時，俄羅斯駐美大使館也在網上宣布，受烏俄緊張局勢影響，俄方有多名任期未屆滿的使館人員，在26日被美國要求離境。

綜合BBC與《紐約時報》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日表示，政府已透過駐俄大使，向俄羅斯提交書面回覆，除了回應俄方關注的議題外，也提出了美國和盟友的憂慮，與一個「可以擺脫危機的新外交途徑」。有華府官員透露，烏克蘭也收到了這份書面文件的副本。

▲美國在文件中表達了該國對烏俄邊界的憂慮外，也拒絕了俄羅斯禁止烏克蘭加入北約的要求。（圖／路透）

布林肯指出，美國的回應明確表達了其「核心原則」，即堅持北約的開放門戶政策，以及捍衛烏克蘭主權和領土完整的立場，「我們也正以同等力量和關注，加強烏克蘭的防禦，並準備對俄羅斯的進一步動作做出迅速、一致的行動。我們已經準備好，就看俄羅斯如何選擇了」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）透露，北約也已向俄羅斯遞交書面回覆，除了與美國一樣，給出了與軍備控制和軍事演習透明度的具體談判建議外，北約也建議俄羅斯重啟北約和俄羅斯的聯絡處，以加強雙邊通話，「儘管我們希望能擁有最佳解決方法，但我們也為最壞的情況做準備」。



#Antonov: Today @RusEmbUSA held a very sad event. At the @StateDept request our collegues were forced to leave earlier than their tenure expired.



https://t.co/y241fyAPq8 pic.twitter.com/jZg4VfXagc — Russian Embassy in USA (@RusEmbUSA) January 26, 2022

於此同時，俄羅斯駐美大使館26日也在社交媒體公開影片，聲稱使館受烏俄緊張局勢影響，導致多名任期未屆滿的使館人員，在26日被美國要求離境。影片中可見，當局派出2輛休旅車載走了多名俄羅斯使館人員，而其餘的工作人員則在路旁夾道歡送，不過當局至今尚未公佈離境人員的準確人數與身份。

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