美國拒絕「禁止烏克蘭加入北約」要求　俄國駐美使館人員被驅離

美國26日向俄羅斯遞交安全保障協議相關書面回應,拒絕該國禁止烏克蘭加入北約的要求,不過美國透露,他們提出了一個「可以擺脫危機的新外交途徑」。與此同時,俄羅斯駐美大使館也在網上宣布,受烏俄緊張局勢影響,俄方有多名任期未屆滿的使館人員,在26日被美國要求離境。

綜合BBC與《紐約時報》報導,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)26日表示,政府已透過駐俄大使,向俄羅斯提交書面回覆,除了回應俄方關注的議題外,也提出了美國和盟友的憂慮,與一個「可以擺脫危機的新外交途徑」。有華府官員透露,烏克蘭也收到了這份書面文件的副本。

布林肯指出,美國的回應明確表達了其「核心原則」,即堅持北約的開放門戶政策,以及捍衛烏克蘭主權和領土完整的立場,「我們也正以同等力量和關注,加強烏克蘭的防禦,並準備對俄羅斯的進一步動作做出迅速、一致的行動。我們已經準備好,就看俄羅斯如何選擇了」。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)透露,北約也已向俄羅斯遞交書面回覆,除了與美國一樣,給出了與軍備控制和軍事演習透明度的具體談判建議外,北約也建議俄羅斯重啟北約和俄羅斯的聯絡處,以加強雙邊通話,「儘管我們希望能擁有最佳解決方法,但我們也為最壞的情況做準備」。



