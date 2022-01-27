污水接管　李啟維：大樓應比照透天厝辦理

▲污水接管，台南市議員李啟維認為，大樓應比照透天厝辦理才合理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

這些年政府編列鉅額預算致力推動污水廠興建，污水下水道幹管的埋設，就是要提高家庭用戶污水接管率，那麽過去因為沒有污水管時期蓋的房子和大樓怎麼辦？透天厝完全由政府負責接管，集合式住宅大樓卻沒有？台南市議員李啟維要求水利局應比照辦理。

李啟維議員表示，根據統計台南市大樓超過3000棟，台南市污水接管率還不到30％不符國際標準，台南的雨污分流，雖然是從安平五期重劃區開始，但還是有一些大樓集合式住宅當時在蓋房子時，化糞池的污水也沒有污水幹管可接，當時的設計不是排到水溝造成惡臭，就是花錢定期請水肥車處理地下室化糞池污水，也造成住戶環境衛生的困擾。

李啟維議員說，比安平五期更早開發的老舊社區房子更不用說，當時根本沒有污水下水道可接，所以政府每年都編列鉅額預算，幫透天房子污水接管，透天厝可以大樓集合式住宅沒有理由不可以。

李啟維說，雨污分流是一個城市的基礎建設也是文明指標，政府除了興建污水處理廠埋設污水幹管，幫透天厝接管之外，如果能夠儘速協助當時無法接管的集合式住宅大樓接管的話，是不是更可以提高接管率。