搏命躲查緝！賭客爬鄰棟頂樓「躺平」　警笑：看星星？

▲警方以破壞工具撬開鐵門。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

31歲張姓男子承租桃園區透天厝經營推筒子職業賭場，警方7日凌晨攻堅破門查緝，員警衝入屋內控制現場，5名賭客為躲避查緝，往最頂樓4樓逃竄，不顧雨後濕滑，爬到另棟公寓頂樓並躺在屋頂上，希望躲過查緝，讓員警好氣又好笑，難道是在躺在屋頂看星星？最後共查獲25人賭資、抽頭金70餘萬元。

▲▼另一路人馬則從窗戶跳入控制現場。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局偵查隊接獲情資，張姓男子承租透天厝經營推筒子職業賭場，偵查隊立即與轄區中路所組成專案小組，進行監控蒐證。凌晨2時許，賭客陸續進入屋內聚賭，專案人員見時機成熟，立即持搜索票進行攻堅查緝。

▲▼5名賭客逃竄至頂樓躺平，企圖躱避警方查緝。（圖／桃園警分局提供）

由於鐵門堅固異常，破壞工具撬了許久，最後連牆壁一併敲下才突破，其他員警則從窗跳入，衝進屋內一舉控制現場，但部分賭客為躲避查緝，往頂樓(4樓)逃竄，並不顧雨後濕滑，跨越鐵皮屋頂爬到另棟公寓4樓頂樓，見四下已被員警包圍，乾脆躺在屋頂上，希望員警不會發現他們，讓員警好氣又好笑，難道是在躺在屋頂看星星？

員警用手電筒照著他們，該5名賭客(4男1女)才尷尬起身，現場共查獲負責人及賭客共25人(15男10女)，扣賭資63萬餘元、抽頭金6萬9千餘元及賭具一批，全案依照賭博罪移請桃園地檢署偵辦。桃園分局長李建民表示，年關將近，職業賭場蠢蠢欲動，呼籲民眾切勿以身試法，避免衍生其他治安問題。