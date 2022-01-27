陸專家：盲目開國門會帶來災難　要做好規劃「包括民眾心理準備」

▲大陸疫情多點爆發。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少國家開始探討「與病毒共存」，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光則認為，盲目取消或放鬆對國際旅行的限制，會帶來災難性後果，但他同時呼籲，要認真分析開放國門的影響，並做好放寬國際旅行限制的準備，包括公共衛生、科學方面及民眾心理上的準備。

曾光26日晚間在個人微博發文，指世界衛生組織（WHO）19日發布公告，大範圍實施旅行限制並不能有效遏制新冠病毒在全球的傳播，甚至在不斷加劇社會和經濟壓力，特別是Omicron變異株出現後，這種限制措施在防控中證明是無效的。

對此，曾光認為，WHO這一觀點一定程度反映了部分西方學者的意見，但各國國情不一，提醒各國Omicron在防控中不可預測的風險，不要盲目相信疫情馬上會結束。

他接著介紹中國大陸的疫情形勢，稱目前是「多點暴發、烽火不斷」，且正面臨春節和冬奧會舉辦，因此已有的防護措施只能加強不能削弱，「我們『動態清零』當然不會『永遠的清零』。」

他指出，目前「內功練的還不夠」，人群免疫屏障還存在薄弱環節，很多已經接種疫苗人士的抗體有可能已經大幅度減退，另外一些高危人群，特別是老年人的接種率較低，「第三針加強針還沒有很充分搞好，特別還沒實現序貫接種。」

曾光認為，中國大陸如果科學知識宣傳不到位，疫苗打得不夠，心理調節不夠，就盲從WHO專家委員會建議，現在就取消和放鬆國際旅遊限制，將帶來災難性後果。

▲美國疫情嚴峻。（圖／路透）

對於是否放寬國際旅行限制，曾光提出兩點建議，第一是不要走到前頭，要謀定而後動，先觀察其他國家防控的經驗和教訓，特別是取消旅遊防控措帶來什麼樣的影響，認真分析；二是做好放鬆的準備，包括一些公共衛生和科學方面的準備，還有老百姓心理上的準備。

曾光指出，現在新冠疫情確實出現新的情況，特別是Omicron感染率比較高，可輕易突破疫苗防線，但重症率很低，病死率更低；在這種情況下，應將新冠肺炎拿到一個大的環境中去看，和其他公共衛生相比，看它的基本負擔到底有多大。