屏東阿北寒夜出現屏東空軍機場前　員警據愛心手環助團圓

▲屏東警察分局崇蘭派出所警員陳建辰及林昱嘉根據吳姓阿北愛心手鍊很快找到他家人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

84歲的吳姓阿北深夜屏東空軍機場前方空地徘徊，民眾擔心他安危報警，警方趕到問不到所以然來，眼尖看到他戴著愛手鍊，查出身分，聯絡家人帶他返家，讓家屬相感激。

屏東警察分局崇蘭派出所警員陳建辰及林昱嘉，接獲民眾報案於屏東市空軍基地前方空地，有一位白髮皚皚、步履蹣跚的老翁在路上閒晃，需警方協助。

警方趕到，看到吳姓阿北深夜獨自在路上遊走，於是先將他扶到路邊的椅子上稍做休息，並關懷詢問，發現他無法清楚表達自己的意思，且家人或住家地址等資訊都無法獲得解答。

雖然如此，員警持續檢視他隨身攜帶的物品，發現他左手繫有一條愛心手鍊，查出身分，聯絡上他家人。

家屬表示，其父親長期有失智現象，於是讓他戴上愛心手環，寫有他姓名及家人姓名、電話等相關訊息，以利父親真的走失時，能順利聯絡，感謝方熱心幫忙，下次會留意父親的動向。

屏東分局方分局長秋梅表示，家中如有容易走失之失智老人，應在老年人衣物或身上配件留有足以辨識資料(如名牌或名條)及聯絡之電話，這樣便可在老人不慎走失時，可以讓老人很快順利回家，避免流落街頭。