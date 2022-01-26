東港東南宮大年初一　發送「自創虛擬一億元金箔劵」發財金

▲東港東南宮將發送「自創虛擬一億元金箔劵」發財金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

虎年農曆春節，東港鎮東南宮於2月1日大年初一，舉辦金喜驚喜「金虎年豐，滿面春風」發送新春開運發財金活動，當天上午九時起，贈送「自創虛擬一億元金箔劵」發財金大紅包。

為了配合政府防疫措施，現場僅發送499份，而大紅包內每5份即有隨機加碼的現金或美金，其餘如有向隅者，則在該廟的拜拜清金中附贈一份，由於數量有限，送完為止。

而車城鄉福安宮，原定除夕舉行拜頭香基於防疫已取消；原訂初一到初五虎年錢母發送活動將延期，發放時間，擇定日期公告。

屏東市慈鳳宮與聖帝廟於大年初一到初五舉辦點燈祈福，憑點燈收據，可以參加抽獎活動，有機會抽到GOGORO電動機車，初五舉辦新春晚會活動抽獎抽出。基於防疫，春晚會於室外進行。

東港鎮芳都橋後寮溪畔的東港東南宮主祀神明劉府千歲，每年春節前都會舉辦寒冬送暖活動，關懷暨照顧東港地區弱勢家庭。

今年壬寅金虎年，該宮主委許振生特別籌辦金喜驚喜「金虎年豐，滿面春風」發送新春開運發財金活動，當天上午9時起，發送「自創虛擬一億元金箔劵」發財金，開運大紅包給鄉親，金箔券係採用金箔壓印技術製作虛擬面額一億元的開運發財鈔票。

許振生說，由於本土疫情升溫，攪亂原本準備上千份開運大紅包要來分送，配合防疫措施，改為現場分送499份開運大紅包，籲請鄉親做好社交距離；其餘開運大紅包則隨拜拜金香贈送。

東南宮更加碼開運億元大紅包內隨機藏入現金新鈔或美金，而加碼現金紅包經過推算，香客有百分之二十機率即每5個人就會有一人能拿到內附現金新鈔的雙重好運開運大紅包！希望讓大家好運一整年，祈求疫情早日退散。