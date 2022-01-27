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2數字解析「台灣現在無法與病毒共存」！李秉穎估：下半年較有機會

▲▼李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

面對疫情，世界各國正在走向與病毒共存的路上，但這之中也付出相當多的代價。目前台灣並沒有明確的執行共存，但外界的呼聲從未減少。而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（27）天特別點出我國尚無法共存的2大原因；不過，並非完全沒希望，他推估，今年下半年「比較有機會」。

李秉穎今早按例接受資深媒體人周玉蔻專訪，對於國內出現「與病毒共存」及「清零」兩種聲浪，他認為，台灣目前處在兩者的過渡期，也就是「還無法完全放棄清零。」不過，他個人推估，「今年下半年比較有機會。」

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李秉穎認為，終有一天會與病毒共存，但「現在不能」。他舉兩個與台灣條件較為類似的國家為例，以澳洲來看，他們並不是完全共存，而是放寬一開始的防疫規範，而澳洲的人口與疫苗接種率都與我國差不多，第三劑疫苗施打比率則較高，但他們仍每天通報有60-70個死亡。

另外一個國家是英國，與我們的疫苗接種率也類似，但每天的通報死亡約是260多個。李秉穎表示，這兩個國家都選擇共存，但以此類推回台灣的狀況，若我們也同樣採取共存，年輕族群打了三劑疫苗是沒問題的，可是我們每天會有50-100個人死亡、幾百個重症，專責醫院根本無法負荷。

李秉穎強調，實際經驗已經告訴我們，現況要共存會招致很多重症死亡，對醫療體系及經濟都是一大衝擊，雖然清零同樣會有傷害，但相較之下現階段共存所付出的代價及影響太大，是無法承受的。

李秉穎說，雖然與病毒共存那天還沒來，也無法確定是哪一天，但社會氛圍已經看得出來，大家面對本土案例每天新增幾十例較為平常心，主因是重症比例低，而這也是疫苗的貢獻，若都沒施打疫苗不會是這個數字，「重症跟死亡絕對會很嚴重。」

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