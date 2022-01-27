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英國研究：3分之2的Omicron病例是「再感染」　比Delta高5.4倍

▲▼ 英國疫情／戴口罩的民眾走過倫敦皮卡地里圓環。（圖／路透）

▲英國研究3分之2的Omicron病例是「再感染」。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

英國一項新的研究發現，Omicron變異株幾乎完全取代了之前在英格蘭占主導地位的 Delta變異株，並且研究中檢測呈陽性的人中，超過三分之二的人報告說他們過去曾確診或疑似確診新冠肺炎， Omicron的高度傳染性，也導致許多國家感染人數創新高。

根據CNBC報導，倫敦帝國理工學院（Imperial College London）分析了來自英格蘭各地的 100,607 個PCR篩檢結果，樣本於1月5日至1月20日期間收集。

該研究發現，99% 的陽性檢體感染Omicron變異株，只有 1% 是由 Delta變異株引起的，另外在1 月份檢測到陽性報告中，3,582 名參與者中，有三分之二的人報告說，他們過去已經檢測出 Covid 呈陽性。另有 7.5% 的受感染者表示，懷疑自己以前曾感染新冠肺炎，但尚未通過檢測得到證實。

▲▼英國疫情,英國,Omicron,新冠,新冠肺炎,世界疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國衛生官員評估，Omicron的再感染的風險是Delta變異株的5.4倍。（圖／達志影像／美聯社）

英國衛生官員在去年12月就評估，Omicron的再感染的風險是Delta變異株的5.4倍。

英格蘭將於27日取消其為數不多的防疫措施，屆時將不再強制要求戴口罩，也將不再建議公眾在家工作。

英國近 85% 的符合條件的人口，也就是12 歲以上的人口，已完全接種了新冠疫苗，而 64% 的人注射了追加劑。

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