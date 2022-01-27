同餐廳吃飯感染連2爆！6都「內用措施」一次看　陳時中不禁原因曝

▲國內疫情延燒，不少新增確診個案在餐廳用餐染疫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

自桃園西堤群聚案爆發後，近期幾起群聚案例都與餐廳內用有很大的關聯性，台北市26日又爆出松山區某幼兒園老師確診，副市長黃珊珊表示，幼兒園老師與士林一家三口（案18375、案18396、案18441）確診案有關，因為案18375有一名去吃火鍋的朋友，該名朋友曾到南川麵館吃東西，而現在爆出的幼兒園老師也到過相同麵館，「懷疑麵館裡有交叉感染。」

另外，桃園26日也有2例分別案18616、案18617，曾在1月16日前往錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店，與先前感染源不明的八德區母女個案（案18135、案18154）及感染源不明的孕婦個案（案18348）同時段在餐廳用餐，初判為一餐廳群聚事件。對此，針對餐廳內用規範是否調整，《東森新媒體ETtoday》整理中央、地方相關防疫措施，供民眾一次看懂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心

指揮中心指揮官陳時中26日在疫情記者會說明，基本清潔是需要注意，但以高雄群聚、幼兒園染疫等案件來看，事實上與飲食的關係相對低。他表示，雖然確實是有幾例與飲食有關，但不會因為什麼地方或場所出現群聚，就整個關閉，還是有許多考量。至於不禁內用，是否會考慮恢復隔板或梅花座，他則說，「要用我不反對，但我們沒有強制。」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

新北市

新北市長侯友宜說，新北市在餐廳的防疫，一切嚴格落實去執行，不管是實聯制、戴口罩、勤洗手、量體溫，以及各項防疫清消等等，大家一定要嚴格遵守相關規定，「我相信只要落實防疫，有信心可以把疫情全力的守住」。

至於是否會要求餐廳增加隔板？侯友宜回應，目前新北市的疫情都可以在確診的少數個案裡面，馬上立即展開匡列採檢，而且目前採檢出來都是陰性，希望能夠落實防疫、守住疫情。

台北市

台北市長柯文哲26日下午於疫情記者會表示，發現有感染也不是坐隔壁桌，有些是坐旁邊，所以還是打疫苗比較不會感染，「實務上看隔板也不是那麼有效」，有些感染也沒有隔壁桌，覺得中央疫苗護照早點上線。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

桃園市

桃園市長鄭文燦26日下午在記者會上宣布，未來桃園市餐廳內用座位減半、內用一旦離位必須戴上口罩，同時針對1月16日後有前往「錢都八德介壽店」民眾發送細胞簡訊，呼籲有收到簡訊的民眾一定要出來篩檢。

台中市

台中市長盧秀燕18日指出，台中市相對平穩安全，不過因為Omicron病毒傳染速度快，市府戰戰兢兢、不敢掉以輕心，會隨疫情滾動式檢討，努力掌控疫情維持現況、守住現在局面，也需市民朋友一起努力配合，相信能讓大家在年節期間好好吃個團圓飯、與親友相聚、過正常生活，萬一台中市不幸有個案、疫情緊張，市府將不排除採限制性措施。

▲針對台中是否取消餐飲業內用，盧秀燕表示若有個案不排除。（圖／記者游瓊華攝）

台南市

台南市長黃偉哲說，有關禁止內用，現在不會，現在沒有禁，全國都沒有禁止內用，或者是疫情相對比較嚴峻的地方，事實上也還沒有禁止內用，所以他覺得市府不必再禁，因為禁止內用對我們的國計民生或庶民經濟影響非常大，所以他覺得其實這部分要審慎，但是內用的部分，原則禁止在餐廳裡面或是在飯店裡面邊走邊吃，不在餐桌上就拔掉口罩，那這個是我們沒有辦法接受的。

高雄市

高雄市長陳其邁24日強調，餐廳稽查是玩真的，不是玩假的，要求全市餐廳一定要落實實聯制規定，假如輔導還沒改善，將不得提供內用，一定會強力稽查。至於餐廳是否要使用隔板？陳其邁表示，專家會議裡面有要求醫療院所、學校等用餐需用隔板，但一般民間仍希望防疫能跟日常生活取得平衡，但當然是有最好。

▼高雄市長陳其邁防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘