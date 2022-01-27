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今明年採購4000萬劑疫苗　陳時中：下個月還有莫德納會來

記者黃翊婷／綜合報導

隨著新冠肺炎疫苗第三劑開打，關於國內的疫苗劑量是否充足，再次成為各界討論的重點之一。指揮中心指揮官陳時中在26日的記者會上提到，今年和明年政府一共採購4000萬劑的BNT、莫德納和AZ，25日到貨的151.25萬劑莫德納就是其中之一，相關消息等到與藥廠談妥之後，會再向大眾詳細說明。

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、教育部政務次長劉孟奇、醫療應變組副組長羅一鈞。 。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中表示，今年和明年共採購4000萬劑疫苗。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，關於施打疫苗的短、中、長計畫，首先，BNT疫苗大概這2天還會有一批到貨，這一批跟上一批，還有已經完成封緘檢驗的，約略有300萬劑，而莫德納的部分，25日到貨151.25萬劑，下個月應該還會再進來。

至於疫苗劑量，陳時中說，莫德納跟BNT今年、明年各購買2000萬、1500萬劑，25日進來的151.25萬劑莫德納就是這2000萬劑的部分，BNT則正在跟藥廠洽談中，如果有完成會跟大家報告，另外，AZ的部分也購買了500萬劑次世代疫苗，之後會不會打第四劑，將於第三劑打完之後再進行觀察。

▲▼連夜帶回實驗室！莫德納疫苗抽樣1200劑　力拼6／11前核發封緘證明。（圖／食藥署提供）

▲25日到貨151.25萬劑莫德納。（資料照／食藥署提供）

陳時中接著說，現在大家認為的3個重點，除了是否要打第四劑之外，還有5到11歲的幼童需不需要打疫苗、11到17歲的青少年要不要打第三劑，這部分會根據國際相關資料，請專家協助討論，再提供政策上的建議。

最後是關於快篩試劑的部分，傳聞中央要徵用100萬劑，陳時中表示，不是徵用，政府是用購買的方式，目前有準備800萬劑的共同供應契約，春節期間會先提供50萬劑，有必要的時候就能使用。

 

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