獨家！綠鬣蜥安樂死新方式　「鈍器破壞腦部」取代麻醉失溫

記者林緯平、顏如玉、張克銘／專題報導

延燒南台灣的綠鬣蜥之亂要如何解決，一直是正反兩方爭論的重點，不管是抓捕，還是抓捕後的處理，都必須兼顧動物倫理與人道精神。

完整報導：麻醉到釘錘 綠鬣蜥安樂死之路

過往，抓到綠鬣蜥後，最普遍的做法是麻醉安樂，不過成本相當高，所以才有現在，透過破壞腦部的方式處理。《東森新媒體ETtoday》獨家取得的這段影片，示範人員現場教學如何在獵捕到綠鬣蜥後，以最快的方式將牠安樂死，就是用市價約百元的「中心衝」，對準綠鬣蜥的頭部按下擊發鈕，之後，綠鬣蜥出現自然的神經反射，沒多久就失去行動力。

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▲綠鬣蜥在南台灣造成危害，政府也制定出一套移除辦法。（圖／記者張克銘攝）

關於「移除方式」的定義，林務局在《外來入侵種綠鬣蜥移除指引》裡解釋，「各種移除方式的共通前提是須以人道方式進行移除，『人道方式』係指最短時間內，給予動物最小痛苦，使動物死亡之方式。」

為了讓移除作業兼顧生態與動物倫理，林務局也規定，參與移除作業的人員，都必須通過教育訓練，報名加入地方政府移除團隊，才能執行移除作業。

以嘉義縣府為例，官方委託嘉義大學開課，訓練有意加入移除大隊的民眾。嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱指出，移除大隊的成員也不是隨時行動，必須在縣府規劃的特定範圍與時段內，帶著官方核發的臂章，使用核准的工具，才能參與移除工作。

台南方面，則是Youtuber「J爸」的移除團隊獲得政府110年移除標案，從10月到12月截止，總共抓了超過780隻綠鬣蜥。雖然政府標案達85萬元，但這表示J爸團隊需在2個月內，捕捉到至少1500隻綠鬣蜥，才可能拿到完整的85萬，否則剩下的錢政府一樣會回收。

至於想靠捕捉綠鬣蜥獲利，J爸直言，不太可能。他以此次標案為例，金額約能拿到15萬，但從剛開始投入的移除成本就非常高，像是用來讓綠鬣蜥昏迷的鎮暴槍，一支就要3萬2千元，所使用的子彈1發要6元，擊中綠鬣蜥後，抓捕所需的磯玉柄套索一支3600元，雖然能部分維修，但一次500元，已經維修幾十次，「移除成本」根本很難估算。

▲J爸透露投入移除綠鬣蜥，前期成本相當高。（圖／J爸授權提供）

抓到綠鬣蜥後，J爸團隊按照《移除指引》先將其用中心衝安樂死，接著放入冰箱冷凍保存，儲存到一定數量後，才拿到林務局進行記價處理。但這段文書處理卻相當繁瑣，除了需事前拍攝綠鬣蜥出沒地點、時間外，抓捕後還需一一記錄相關資訊，才可以正式列入移除計算。

J爸透露，移除的綠鬣蜥都有「身價」，吻肛長50公分以上，可以換500元、25公分到50公分之間的則是333元，25公分以下的為167元。

▲學者認為在綠鬣蜥的移除作業上，仍要符合生物倫理去處理。（圖／記者姜國輝攝）

移除綠鬣蜥看似價格不錯，但J爸直言，團隊一個星期出動捕捉1到2次，1次耗費3到4個小時，「假設以一趟抓到11隻中型的綠鬣蜥來算，一隻可以換333元，大概就是3500元，我們一次出去如果4個人，除下來一個人大概900；還不算上耗材，因為可能斷一根竿子就賠本了，所以執行這件事，根本賺不到錢，都是在為生態盡一份心力。」

對於政府加強移除綠鬣蜥，嘉義大學生物資源學系助理教授陳宣汶表示，也要注意綠鬣蜥的污名化，並強調「綠鬣蜥本身沒有錯，牠在不應該的時間，來到不對的地方。但移除方法要符合生物倫理和人道處理，不要去虐待，希望不要受到太多痛苦，移除的手段需要有規範。」