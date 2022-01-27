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「為了秀手上這支」！老爸出門都搶著付錢　網筆記：趕快學起來

近年行動支付的消費模式非常火紅。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲近年行動支付的消費模式非常火紅。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

近年來行動支付越來越普及，出門只要有手機，甚至只要戴一支手錶，就能完成付款。有一名女大生網友就表示，爸爸過去常覺得行動支付不可靠，還會警告原PO，「搞不好被多刷都不知道」，一直崇尚傳統的消費模式。後來女大生買了一支Applewatch給爸爸，並幫他綁定好信用卡，方便他結帳時，伸出手就能快速付費。結果現在只要出門，爸爸都會搶著要付錢，這麼神奇的「收穫」，讓其他網友笑說：「這招趕快學起來。」

女大生在《Dcard》發文指出，她平日出門都會用手錶的Apple Pay支付消費，現在已經很少拿出實體錢包了。但她的爸爸一直覺得行動支付不可靠，怕被多刷都不知道，即便她解釋，每次的消費金額都會顯示，但爸爸還是不夠信任行動支付。

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後來女大生前陣子和爸爸出門購物，付錢時她直接用手錶感應，爸爸看她付錢的方式這麼「特別」，眼中瞬間散發出「原來這麼方便啊～」的光芒。後來爸爸生日時，她送了一支Apple watch給他，並幫他設定好信用卡，「現在我這虛榮又愛嫌的老爸，開始去到哪要付錢就搶先一步，然後付完錢就會拿出手機看即時消費金額，接著回到家之後再把金額記到他的帳本裡。」

許多網友看完女大生的經驗談後，紛紛留言笑回：「原來幫老爸設定行動支付，老爸會一直搶先付款（筆記」、「老爸潮流有在走啊」、「搶著付錢很不錯啊，這招趕快學起來XD」。

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