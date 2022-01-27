　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「50嵐免加錢」滿料大絕神曝光　前店員認證：幫你裝到那條線

▲50嵐,50嵐晴光店,手搖飲。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲50嵐。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

手搖飲料店到處都是，雖然市面上的選擇越來越多，不過老牌「50嵐」還是許多人的最愛。近來就有網友分享50嵐的隱藏點法，原來向店員點飲料時，可以自由搭配「1號」的基底茶品和配料，喝到屬於自己的1號杯。貼文引發熱烈討論，其中還有前店員透露，換料或加料都不用錢，「料都會幫你裝到1994那條線！」

這名網友在Dcard上，以「50嵐1號杯的花式點法」為題發文，提到她日前買完飲料後，就被好友詢問那是不是1號；其實大家熟悉的1號就是「四季春+珍波椰」，但原來基底或配料都可以依自身喜好調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO舉例來說，她就選擇黃金烏龍、波霸、椰果，點餐時可以去掉或加上配料，重點是價格不變，同樣都是40元，真的超佛心！最後她也好奇詢問，大家都會這樣點嗎？

▲50嵐,50嵐晴光店,手搖飲。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲50嵐被網友譽為飲料店的「清流」。（示意圖／記者彭懷玉攝）

貼文一出，不少網友留言回應，「50嵐根本現在飲料店的清流之一，一大堆創新店貴得要命」、「料太多了！我都跟店員說少料」、「烏龍+珍波椰真的讚，比起四季底茶味更重」、「感覺很好喝欸」、「下次去50嵐買屬於我的1號試試看」、「一生摯愛50嵐，超愛1號而且40元珍的便宜」。

值得一提的是，貼文還吸引一名前店員透露，只要飲料價格是35元以上，「換料或是加其他料都不用錢，反正不管你點了幾種料，料都會幫你裝到1994那條線」；如果是30元的飲料，則是「+10元可以喝到超多料，公司規定以1994為料的標準量。」

您可能感興趣...

►「元老級手搖飲」消失街頭　7年級生流下時代眼淚：真的經典

►手搖飲店「怪奇現象」狂湧　飲料控一看爆尷尬：瞬間不想買了

►哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它：甘願排隊等珍珠出爐

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
快訊／桃園+13！海量疫調足跡曝　Costco、家樂福、麥當
高雄本土+8！跟朋友「廟口交談1小時確診」　最小僅5歲
台積電市值超過6000億美元！　擠下騰訊成「亞洲第一」
快訊／高雄+8大量足跡　吃過赤鬼牛排！搭過這2班高鐵
快訊／台北101火警！　起火冒煙消防9車救援
「同場吃麵14分鐘」染疫　陳時中傷腦筋：病毒詭異難防
「大排長榮」再現！貨車橫卡阪神高速公路　車輛全塞住
第21期「莫德納最夯」！預約率逾96%　4縣市還有名額
春節防疫指引出爐！　打2劑疫苗再回家看長輩
快訊／高雄今增8例！　確診者都染「Omicron妹妹」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／吃牛排也被隔離！66顧客員工難過年　市府透露主要原因

快訊／桃園+13！海量疫調足跡曝　Costco、家樂福、麥當勞入列

「火鍋店蛤蜊」帶回家養還取名！3天後現狀曝光　網笑喊太可愛

高雄本土+8！跟朋友「廟口交談1小時確診」　年紀最小僅五歲

快訊／終結碼頭疫情！陳其邁宣佈暫停船舶維修11天　每人補助1千元

LIVE／桃園+13！再增3例感染源不明　鄭文燦記者會最新說明

本土染疫6成跟用餐有關？陳時中否認：西堤沒有比高雄、亞旭多

「50嵐免加錢」滿料大絕神曝光　前店員認證：幫你裝到那條線

染Omicron害「腦霧」狂失憶？　羅一鈞曝國內確診者現況

快訊／高雄又+8大量足跡一次看　吃過赤鬼牛排！搭過這2班高鐵

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

黑人家中院內走動「形跡可疑」　遭警跳針式盤查怒噴法條教育

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

快訊／吃牛排也被隔離！66顧客員工難過年　市府透露主要原因

快訊／桃園+13！海量疫調足跡曝　Costco、家樂福、麥當勞入列

「火鍋店蛤蜊」帶回家養還取名！3天後現狀曝光　網笑喊太可愛

高雄本土+8！跟朋友「廟口交談1小時確診」　年紀最小僅五歲

快訊／終結碼頭疫情！陳其邁宣佈暫停船舶維修11天　每人補助1千元

LIVE／桃園+13！再增3例感染源不明　鄭文燦記者會最新說明

本土染疫6成跟用餐有關？陳時中否認：西堤沒有比高雄、亞旭多

「50嵐免加錢」滿料大絕神曝光　前店員認證：幫你裝到那條線

染Omicron害「腦霧」狂失憶？　羅一鈞曝國內確診者現況

快訊／高雄又+8大量足跡一次看　吃過赤鬼牛排！搭過這2班高鐵

女兒考醫學院走後門！韓前法務部長曹國妻「確定入獄」　4年刑定讞

「送神日」西螺福興宮送神封籤、謝太歲

快訊／吃牛排也被隔離！66顧客員工難過年　市府透露主要原因

快訊／桃園+13！海量疫調足跡曝　Costco、家樂福、麥當勞入列

郭泓志開訓練菜單　蔡鉦宇把守備練到最穩

誆投資賭場榨乾銀髮族退休金　租車行「主業詐騙」吸金8千萬

「火鍋店蛤蜊」帶回家養還取名！3天後現狀曝光　網笑喊太可愛

潘孟安慰勞環保防疫英雄　感謝清潔隊員一年辛勤付出　

康希諾「單針疫苗」量產上市　年產量預計可達2億劑

《白雪公主》7矮人恐消失？侏儒症男星開砲　迪士尼認：有大更動

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

生活熱門新聞

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

鐵延伸宜蘭案　交通部確定宜蘭站址

明起全台有雨　過年天氣出爐！最冷10℃時間曝

吃牛排被匡列　高雄隔離過年人數曝

桃園又有學生確診！補習班匡列35人採檢

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

德明科大有確診！雙北3科大共4染疫

即／桃園29處最新足跡曝！

最後BNT年前到貨…4萬人讚嘆郭董

加貝爾與錢都「串起來」！累積23確診

更多熱門

相關新聞

拒錄取通知　老闆打5通電話狂罵！網：是妳不對

拒錄取通知　老闆打5通電話狂罵！網：是妳不對

一名女網友表示，前幾週到某間公司面試，隔日就收到信件通知錄取，但因為還有其他面試，決定晚點再回覆，幾天後公司打電話來請她盡快回覆，她思考之後，透過郵件回覆正式的婉拒信，結果當天下午就公司老闆就打了5通電話，還傳郵件將她罵了一頓，「官腔的回信不必，那只是在打發我們」。

手搖飲前段班！網激推1神店排隊人龍5公尺

手搖飲前段班！網激推1神店排隊人龍5公尺

營養師曝「飲料熱量陷阱」

營養師曝「飲料熱量陷阱」

海底撈「隱藏版菜單」出現吉拿棒！這品項被推爆

海底撈「隱藏版菜單」出現吉拿棒！這品項被推爆

1年半菜鳥「年終40萬」？老闆1舉動怕爆　網勸快問

1年半菜鳥「年終40萬」？老闆1舉動怕爆　網勸快問

關鍵字：

50嵐飲料手搖杯手搖飲Dcard

讀者迴響

熱門新聞

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

蔡頭癌逝！皮膚2紅1黃＝肝出問題

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

2021日本A片銷量榜單曝光！

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

阿喜35歲生日「上身全空」胸型被看光　網激動：無尊快出來

鐵延伸宜蘭案　交通部確定宜蘭站址

明起全台有雨　過年天氣出爐！最冷10℃時間曝

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面