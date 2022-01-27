「50嵐免加錢」滿料大絕神曝光　前店員認證：幫你裝到那條線

▲50嵐。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

手搖飲料店到處都是，雖然市面上的選擇越來越多，不過老牌「50嵐」還是許多人的最愛。近來就有網友分享50嵐的隱藏點法，原來向店員點飲料時，可以自由搭配「1號」的基底茶品和配料，喝到屬於自己的1號杯。貼文引發熱烈討論，其中還有前店員透露，換料或加料都不用錢，「料都會幫你裝到1994那條線！」

這名網友在Dcard上，以「50嵐1號杯的花式點法」為題發文，提到她日前買完飲料後，就被好友詢問那是不是1號；其實大家熟悉的1號就是「四季春+珍波椰」，但原來基底或配料都可以依自身喜好調整。

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原PO舉例來說，她就選擇黃金烏龍、波霸、椰果，點餐時可以去掉或加上配料，重點是價格不變，同樣都是40元，真的超佛心！最後她也好奇詢問，大家都會這樣點嗎？

▲50嵐被網友譽為飲料店的「清流」。（示意圖／記者彭懷玉攝）

貼文一出，不少網友留言回應，「50嵐根本現在飲料店的清流之一，一大堆創新店貴得要命」、「料太多了！我都跟店員說少料」、「烏龍+珍波椰真的讚，比起四季底茶味更重」、「感覺很好喝欸」、「下次去50嵐買屬於我的1號試試看」、「一生摯愛50嵐，超愛1號而且40元珍的便宜」。

值得一提的是，貼文還吸引一名前店員透露，只要飲料價格是35元以上，「換料或是加其他料都不用錢，反正不管你點了幾種料，料都會幫你裝到1994那條線」；如果是30元的飲料，則是「+10元可以喝到超多料，公司規定以1994為料的標準量。」

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