開口就是「我媽說」！她揭媽寶4特徵...釣出苦主：男友跟媽十指緊扣

▲網友列出媽寶特徵。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

近日知名YouTuber「台南Josh」被妻子家暴，對方還在牆壁寫下「死媽寶」，引發外界關注。就有網友列出幾個媽寶特徵，包括常提到「我媽說」、「我怕我媽不喜歡欸」等；他也好奇詢問，「大家還有遇過什麼常見的媽寶行為呢？」

原PO在《Dcard》上列出，媽寶特徵一，很常提到「我媽」怎樣怎樣，比如一開頭就會「我媽說」、「以前我媽都」、「我媽都是」、「我媽」等；特徵二，通常都是生活白痴，不會基本的家事、不會用洗衣機、不會煮飯掃地，因為媽媽都會用好。

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特徵三，通常無法做決定，常常會「我可能要問我媽要不要買這個」、「我還是問一下我媽好了」、「我怕我媽不喜歡欸」；特徵四，很不獨立、事情都要媽媽處理，例如每天都要爸媽叫起床、作業報告都要爸媽寫、出社會後，薪水還要請爸媽幫規劃或保管。

原PO認為，如果有以上特徵，很大機會是媽寶，且媽寶不分性別，男生、女生都會有媽寶。貼文一出，許多網友留言「我才不是媽寶呢！因為我媽說我不是」、「完蛋了我好像是媽寶」、「我男友跟他媽媽走路會十指緊扣」、「我媽說妳都亂說」、「通常都是強勢和控制狂的媽媽」。

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