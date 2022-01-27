胃食道逆流幾乎人人有！　醫示警「這狀況」恐變食道癌

▲隨著飲食習慣改變，幾乎每個人都有輕重不一的胃食道逆流，一旦食道發炎，就會增加罹癌風險。（圖／CTWANT提供）

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伴隨著肥胖的病症之一，就是胃食道逆流。永越健康管理中心腸胃肝膽內科醫師陳炳憲表示，「所有容易肥胖的生活習慣，都容易造成胃食道逆流，例如愛吃高油高糖的食物、喜歡吃宵夜、或是吃完喜歡躺下休息等，一旦腹圍變大，更容易增加腹壓，導致胃酸更容易逆流到食道，形成一種惡性循環。」

據世界衛生組織最新資料，2016年全球肥胖人數已是1975年的近3倍，2016年18歲及以上的成年人中，過重者超過19億，肥胖者超過6.5 億人，台灣也不例外，據國健署資料，每5位成人就有1人肥胖，影響健康的除了脂肪肝，再來就是胃食道逆流。

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「胃食道逆流已經成為現代人的文明病，以健檢數據來看，高達74.1%民眾都有此毛病，幾乎人人都有，只是症狀輕重不一，很多人甚至完全沒有感覺，可能只會覺得飯後較有飽脹感、喉頭卡卡、慢性咳嗽。」陳炳憲說，大約只有一半的患者會出現「火燒心」的典型症狀，而這將近5成的患者也要格外當心，透過胃鏡檢查，通常會發現這些患者的食道已經出現比較嚴重的灼傷。

陳炳憲提醒，這類患者一定要追蹤治療，否則容易造成「巴瑞特氏食道」。「食道上皮黏膜長期被胃酸逆流刺激，就會形成柱狀上皮，這就是所謂的『巴瑞特氏食道』，長期發炎可能會惡化成食道腺癌。」

歐美國家因肥胖人口眾多，胃食道逆流患者有明顯增加，更進一步拉高食道腺癌的比例，陳炳憲說，台灣目前尚未觀察到此現象，多數食道癌的原因仍與吸菸、喝酒、嚼檳榔較為相關，但若要避免相關風險，還是應該積極治療胃食道逆流，相較於藥物、飲食控制，減重尤其更加重要，只要體重減下來，胃食道逆流就會大為改善。

▲隨著健檢愈來愈普及，民眾發現患有幽門螺旋桿菌時便會積極治療，也大幅降低胃癌風險。（圖／CTWANT提供）

胃部的相關疾病中，除了胃食道逆流，許多人也相當關心胃癌，根據國內外研究顯示，胃癌患者中有9成皆曾感染幽門螺旋桿菌，幽門螺旋桿菌主要經糞、口傳染，民眾因不小心吃下遭幽門螺旋桿菌污染的食物或飲水而感染，多數人感染後並無症狀。

陳炳憲說，過去台灣衛生條件較差，幽門螺旋桿菌不易消滅，因此導致胃癌患者激增，如今隨著幽門螺旋桿菌控制良好，愈來愈少人罹患胃潰瘍、胃炎，也讓胃癌發生率跟著降低。

「這與健檢愈來愈普遍有關，一旦醫師發現民眾有幽門螺旋桿菌，就會給予藥物積極治療，再加上衛生環境改善，所以幽門螺旋桿菌大幅降低，以永越為例，近5年就降低5%。」陳炳憲說。

不過，就算沒有幽門螺旋桿菌作亂，亂吃非類固醇的消炎止痛藥也容易引發胃潰瘍，常見症狀是上腹部悶痛，甚至會有血便、黑便，此時建議要進一步檢查，並積極治療，否則還是可能引發癌變。

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