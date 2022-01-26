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她傳驗孕棒報喜！男友一看「以為確診」嚇壞：我們要隔離10天

▲▼亂入別人聚會又誤拿驗孕棒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子傳驗孕棒報喜，男友「以為確診」嚇壞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新冠疫情持續延燒，目前快篩相當方便取得，許多民眾會在家中自行測驗。不過，一名女子使用驗孕棒，發現自己懷孕了，因此把兩條線的照片傳給男友，沒想到對方嚇了一跳，以為確診了，還告知「要先隔離10天」，令人哭笑不得。

這名女子在TikTok上分享2人的對話，她先向男友告知「我知道為何感覺自己生病了」，對方詢問「為什麼」以後，她則是傳了驗孕棒的照片。

▼男子以為女友傳的是快篩試劑結果，嚇得告知「要隔離10天」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼新冠,快篩。（圖／達志影像／美聯社）

沒想到，男友看完，詢問了一句「妳在開玩笑嗎」，得知女友是認真的，瞬間罵了多句髒話。女子告知男友，她感到十分驚慌，男友則出言安慰，告知「我們都要隔離10天」，並詢問「妳媽也有中鏢嗎」，女子才發現，原來2人的對話根本是雞同鴨講。

女子後來詢問男友，到底知不知道這張照片的含意，接著解釋「傻瓜，我懷孕了」，對方才喊了句「我的天」。網友們看完情侶之間逗趣的對話，忍不住留言回應，「妳覺得妳媽也中鏢嗎，笑死」、「從10天的隔離變成終身監禁」、「總覺得男友以為確診時，比知道妳懷孕還要害怕」、「他一聽到隔離10天就嚇壞，如果真的知道這是什麼的話…。」

@hannahalexisgrace

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