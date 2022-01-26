妞新聞爆欠款 1714萬！受害網紅遭欠款百萬求救　 內部員工曝現況

▲妞集團遭爆卻從104年起，違法挪用員工按月扣繳的勞健保、勞退金等。（圖／翻攝妞新聞網站）

記者陳致平／採訪報導

妞新聞集團公司爆出大量欠款！立委林奕華與妞新聞集團旗下3家公司的員工代表26日召開記者會，她表示，總計收到39份員工陳情書，指控妞新聞老闆惡意積欠員工破千萬勞健保、退休金；更拖欠廠商、百位網紅等多筆待付款項，累計金額也超過百萬餘元。對此，有員工透露，內部知道這個情況已經很久了，但老闆就是雙手一攤，只說「有在處理了，有新資金進來了等等。」

林奕華表示，妞新聞集團轄下有妞時尚股份有限公司、牧恩藝術有限公司、華人健康傳媒股份有限公司等三家關係企業，三間關係企業的登記負責人均為王憲邦先生。但妞集團卻從104年起，違法挪用員工按月扣繳的勞健保、勞退金等。目前已知受害勞工高達39人，推估總額高達新台幣1714萬元，造成許多勞工申請育嬰留停、喪葬補助、失業給付等相關津貼受阻，嚴重損害勞工的權益。記者會結束至今，妞新聞負責人仍無回應。

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▲立委林奕華與妞新聞員工舉行記者會，公開妞新聞違法挪用員工勞健保費用及大量欠款之情事。（圖／翻攝自臉書／立法委員林奕華）

記者會上多位陳情員工說道，妞新聞從104年開始就未繳交勞健保、退休金，有員工短少退休金甚至高達30幾個月，幾年前併購dpi雜誌、合資華人健康網，所有員工勞健退更是從接手後就沒付，讓人懷疑就是累犯。

其中一位陳情員工指出，集團仍積欠曾有合作的網紅帳款，人數多達百名，金額累計超過百萬，然而公司宣稱的付款期限一延再延，至今仍未結清款項，就連約定的時間到了也一再跳票，期間還找不到人聯絡，這種情況如果公司要惡性倒閉也不無可能，到時員工的退休金帳戶就會硬生生短少年資和金額。

經記者詢問，一位員工指出，其實不久前就有多位網紅發文指控妞新聞，內部早在去年年底就知道公司欠款、挪用員工勞健保之情事，不過據聞有「新資金會進來」，欠款的部分也在分期還款。對此，該名員工無奈表示，「編輯、員工、合作網紅及廠商的欠款，這麼多欠款分期繳要繳到何時？真的傻爆眼」，這種雙手一攤的處理方式讓人不敢苟同。除此之外，員工也擔心，公司的做法會影響到之後的個人的勞保計算以及累計的年資。

▼多位受害員工出席記者會，指控妞新聞老闆違法挪用、侵佔員工勞健保、勞退金。