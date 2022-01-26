「妞新聞」欠款千萬老闆卻揹名牌包　百名受害網紅求救

▲知名女性平台「妞新聞」官網首頁上有不少廠商買廣告。（翻攝自網路）

圖文／CTWANT

知名女性平台「妞新聞」號稱全台最大女性網路媒體，卻傳出積欠薪水千萬，受害者包括員工以及網紅、KOL高達百人，據悉，受害人先前害怕遭平台封殺遲遲不敢發聲，直到農曆年前夕仍遭欠款才決定找立委林奕華出面幫忙於今早開記者會，原來早在2015年公司就陸續拖欠薪資及勞健保費，記者會上公布妞新聞旗下妞時尚股份有限公司等滯納金高達1714萬元，但有內部員工爆料，老闆娘還是背著香奈兒名牌包，與負責人老公王憲邦兩人也是開心吃五星級餐廳，令人咋舌。

據了解，該平台與網紅、KOL接洽上並確定對方發文後會請發文者填勞報，或由公司直接匯款，但從去年開始就紛紛有接案子的網紅們表示未領到款項，其中一位受害部落客表示，去年中被積欠款項半年後才接到妞新聞內部員工的電話，原本承諾該月月底會匯款卻沒有收到，隔了一個月換一位員工來要匯款資訊，原以為終於能拿到錢，沒想到傳了訊息到至今對方卻未回訊息，相當傻眼。

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▲妞新聞在網路上徵才。（翻攝自網路）

該公司仍在人力網站上徵才希望找來能針對客戶相關需求、產品特性進行KOL人選相關提案並擅長與KOL溝通的員工，事實上卻積欠在職、離職員工薪水，對外也繼續發包案件給KOL，但從去年就開始以疫情為由拖欠款項，遭批「惡意拖欠」，而每位KOL遭欠款約千元至萬元不等。

記者會中，有離職員工出面表示：「薪資每個月都扣勞健保，當時知道他們積欠的時候，公司的人說已經和政府達成協議，什麼在慢慢繳清中，覺得不妙就離職了。」也有內部員工爆料，「老闆娘有錢買香奈兒包，帶老闆帶老闆娘吃五星級餐廳，沒錢給廠商...。」受害者們發聲希望能在過年前拿回自己的款項。

▲遭欠款的受害者只能自救找來立委林奕華開記者會控訴妞新聞。（翻攝自臉書）

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