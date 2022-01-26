22歲男遭逆向撞飛！剛傳訊女友「準備回家」　8分後墜10樓高慘死

記者閔文昱、張君豪／台北報導

25日晚間22時48分左右，台北市內湖環東大道西行在成功路上方路段發生嚴重車禍，41歲的伍姓女子，疑似因誤信導航，逆向闖入對向車道，造成騎乘黃牌重機的22歲劉姓騎士閃避不及，高速對撞後墜落約10層樓高的橋下，頭部重創、四肢變形當場失去生命跡象，送醫急救後宣告不治。

警方調查，41歲的伍姓女子25日晚間10時多「逆向」駕車行經該路段，撞飛22歲劉姓黃牌重機騎士，並波及另一輛轎車，遭波及的49歲高姓駕駛及肇事女駕駛未受傷，但遭撞飛掉下高架的劉姓騎士，送醫搶救仍宣告不治。據了解，劉姓男子在南港從事餐飲業，當天晚上10點40分還向女友傳訊報備「下班了，準備騎車回家」，沒想到8分鐘後就遇死劫，令人不勝唏噓。

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

警方指出，伍女25日駕駛旅車載著12歲兒子及17歲姪女從宜蘭來台北，晚間準備回宜蘭時，因路況不熟開著導航行駛，卻在過金莊路上方時，鑽越防撞導桿開到對向車道，車上包含乘客4人均未發現車輛逆向，但伍姓女駕駛發現逆向後並未立即靠邊停車求助，而是行駛一段距離後撞上劉男騎乘的黃牌重機，釀成事故。

警方到場時，發現劉男四肢變形，已失去呼吸心跳，緊急送往三總醫院急救後，仍因傷重宣告不治，而他所騎乘的重機車身則嚴重受損，車頭變形。警方隨後對伍女、高男進行酒測，2人酒測值均為0，伍女除了駕駛的白色休旅車車頭鈑金凹陷變形，車上3人均未受傷，警方目前已依過公共危險、失致死罪嫌將伍女移送，並針對逆向行駛違規行為開罰。

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