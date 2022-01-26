「染疫編輯不太尋常！」醫見3大張足跡圖傻了：恐已傳到天邊海角

▲確診的雜誌編輯曾到101購物中心及多家百貨公司。（示意圖／記者蔡惠如攝）

記者李佳蓉／採訪報導

新北市雜誌編輯（案18518）於25日確診，在雙北整整3大張足跡圖，包括信義區、中山區各家百貨公司，讓前台大感染科醫師林氏璧看了非常擔心，直呼不太尋常。他指出，與該案一起看房的房仲哥哥18日發燒，而他15日就出現咳嗽，若以此為發病日，12日即有傳染力，但25日才公布確診，其中足跡遍及雙北「這可能已經傳到天邊海角了。」



前台大感染科醫師林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，雜誌編輯案18518於14日和房仲哥哥看房，15日咳嗽，就醫時被診斷為胃食道逆流，因此沒有做新冠相關檢測。但到了25日才確診，Ct值19.4；反觀房仲哥18日發燒、23日確診，「看此疫調也許編輯才是第一個感染的，傳給房仲一家人。」

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林氏璧說，案18518雙北皆有足跡，且若15日咳嗽已經是發病日的話，12日可能就有傳染力了，但到了25日Ct值還僅有19.4不太尋常，因為通常達10天病毒量應該已降到30以上，仍待後續釐清。但看到他雙北整整3大張足跡，包括信義區、各大百貨公司，幾乎以捷運為主要交通工具，也去過許多餐廳、小吃店，憂心推測「這可能已經傳到天邊海角了。」

林氏璧也表示，醫生一開始判斷是胃食道逆流，「也不能怪確診者和醫師」，因為咳嗽可以有非常多的鑒別診斷。但時值Omicron可能入侵社區的此刻，建議醫師和民眾都要提高警覺，有風吹草動即可考慮快篩，並請假在家休息。

▼台北市政府26日公布最新案18518確診足跡，總共整整3大頁，詳細足跡如圖，可點圖放大。（圖／北市府提供）



