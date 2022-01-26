守護台南職安不鬆懈　王鑫基率隊至精奕興業檢查發現9缺失

▲台南市勞工局長王鑫基，26日率台南市職安健康處，突擊前往新吉工業區精奕興業股份有限公司實施檢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

再過2日即將迎來農曆年節長假，年節歡樂氣氛容易使人鬆懈，而降低職業安全的警覺性，忽略各項安全衛生管理，提高職場危害風險，台南市勞工局長王鑫基，26日率台南市職安健康處，突擊前往新吉工業區精奕興業股份有限公司實施檢查，共發現違規缺失事項9項，已督促改善加強管理。

勞工局局長王鑫基表示，台南市職安健康處於2019年4月28日成立時因人力及資源有限，勞動部授權執行南市八大工業區職安監督檢查，經過2年多努力，職安檢查量能已有所提升，因此，勞動部已於2022年元旦再授權台南市新吉工業區及七股工業區之檢查權責，職安檢查範圍擴大為10個工業區，其中新吉工業區目前廠商家數約50家，廠商行業別以製造業為大宗。

勞工局長王鑫基表示，製造業是國內經濟發展重要的基礎行業，作業性質多元包羅萬象，因此職業災害涵蓋各項類型，例如：跌倒、被捲被夾、被刺、割、擦傷、倒塌崩塌、感電、墜落滾落、火災爆炸等， 事業單位在年關前為儘快消化各程訂單、急單，常有加班趕工情形，人員在臨近年節長假難免人心浮動，職安管理容易鬆懈，造成這些災害類型危害因子大幅提高。為督促事業單位時時刻刻皆上緊螺絲落實職安，同時宣示對今年甫獲職安業務授權之工業區重視，今日再突擊至新吉工業區精奕興業股份有限公司實施勞動檢查，針對查有缺失事項已要求事業單位加強改善。

台南市職安健康處處長李炫昌表示，農曆年假是國人重要節日，臨近農曆年假，人員的心情面及職安的管理面易出現鬆懈之情形，事業單位還可能因為趕工而輕忽各項作業危害，提醒雇主無論何時都應落實職業安全衛生法相關規定，定期強化相關人員的危害意識與預防知能，勞工也應確實遵循安全作業標準，不要因求快、求便而疏忽自己的安全。

此外，冬季天氣寒冷，易造成捲夾職災風險提高，提醒勞資雙方應注意對於勞工為禦寒增加的圍巾及手套等衣物加強管理，若勞工在工作場所有遭受機器設備捲夾之虞者，應訂定工作穿著SOP並嚴格執行，讓勞工可以平安過好年、健康陪家人。若事業單位在執行上有任何問題，可隨時洽詢台南市職安健康處06-2150806。