青少年眼中台灣代表文化　夜市、節慶、原住民都入列

▲「夜市、節慶、原住民」是青少年眼中的台灣代表文化。（圖／金車文化基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

文化是跨國交流的共通語言，但在全球化時代，自我文化認同是邁向國際基礎，根據金車文教基金會調查顯示，青少年對台灣代表文化有區域差異，北部青少年認為是夜市文化，中南部青少年則認為是節慶文化，東部青少年則覺得是原住民文化，但當外國友人造訪台灣時，6成7青少年最想帶他們去體驗逛夜市

為了解青少年文化觀，金車文教在去（2021年）12月15至30日，針對全台國小高年級、國中及高中職學生進行「青少年文化觀問卷調查」，總計回收1萬2379份有效網路問卷，在信心水準97%下，有正負3%以下的抽樣誤差，施測後資料以統計套裝軟體進行統計分析。

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▼金車今天公布「青少年文化觀問卷調查」結果。（圖／金車文化基金會提供）

根據金車調查，高達7成2青少年覺得學習世界文化很重要，其中又以對於各國歷史演變與脈絡最感興趣，且有7成5青少年自評文化觀在及格以上，而且年紀越小對自己的文化觀越有自信。

在全球化時代，自我文化認同是邁向國際基礎，金車調查也顯示，7成1青少年認為學習台灣文化很重要，但卻僅有約3成青少年清楚學校周邊文化資產，分析後發現，時間不足、不了解在地文化和不感興趣，是認識台灣文化的最大阻礙。

▼高達7成2青少年覺得學習世界文化很重要，也有7成1青少年認為學習台灣文化很重要。（圖／金車文化基金會提供）

調查也發現，青少年對台灣代表文化各有不同看法，5成6北部青少年認為是夜市文化，約5成8中南部青少年則認為是節慶文化，6成東部青少年則覺得是原住民文化，但當外國友人造訪台灣時，6成7青少年最想帶他們去體驗逛夜市，其次為看古蹟（35.3%）。

而對於台灣常見十大熱門節日中，超過7成青少年最喜歡除夕過年，其次是元旦跨年、聖誕節，而受訪者喜歡過節，主因是可以放假及與親友團聚；而在台灣傳統文化活動中，6成5青少年最想參加台北平溪天燈節，其次是台中大甲媽祖遶境、台南鹽水蜂炮。

金車文教基金會總幹事曾清芸指出，「世界文化觀」是身為世界公民必備的基本素養，除了認同自身文化優勢，跨文化學習與連結更是不容忽視的重要能力，為鼓勵青年從自身出發，主動去認識各式文化，金車近年也積極規畫文化理解系列活動，期待透過深入淺出的方式，陪伴青年與大眾用多元視角，學習欣賞不同族群間的文化異同。