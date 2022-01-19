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夜市吃牛排驚見「徒手撈麵」！他點完餐瞬間沒食慾　網笑：不識貨

▲夜市牛排」是很多人最愛的高CP值美食。（圖／記者曾筠淇攝）

▲夜市牛排是很多人最愛的高CP值美食。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

夜市牛排好吃又便宜，不少外國Youtuber都曾拍影片介紹，不過有網友近日到嘉義縣一處夜市觀光，卻發現牛排店員工竟徒手把地上塑膠桶裡的麵條抓到大鍋裡，且整個過程都沒有帶手套，讓他看了直呼「完全不敢吃了。」畫面曝光後，馬上引發熱議。對此，嘉義縣衛生局表示，將派員前往稽查，若查證屬實，將會依「食安法」開出最高2億以下的罰單。

一名網友18日在臉書社團「爆料公社」PO出影片，只見嘉義某處夜市的牛排店員工，直接用手把麵條從橘色塑膠水槽撈到鍋子裡，再從鍋子撈回桶子，過程都沒有帶手套，且塑膠水槽也看似不太乾淨，讓他頓時食慾全消，直呼「夭壽骨，點餐後看到完全不敢吃了。」

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▲有網友發現牛排店的員工徒手撈麵，讓他頓時食慾全消。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲有網友發現牛排店的員工徒手撈麵，讓他頓時食慾全消。（圖／翻攝自YouTube／Yulin Chen）

文章一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言，「所以有便秘的症狀，去夜市刷一波，就暢通了」、「手心的溫度， 溫暖你我的胃」、「除非每個攤位都有水龍頭，不然夜市的東西我實在是不敢吃」。不過也有網友認為，「想你阿母做飯也是如此，那是不是該斥責你媽沒衛生？」、「好吃的秘訣，不識貨」、「大驚小怪，應該沒做過餐飲業吧？」

針對牛排店店員「徒手撈麵」，嘉義縣衛生局也表示，將會前往稽查，並請店家限期改善，若不遵守將會依食安法開罰，食品安全衛生管理法第八條一項開罰，而罰款是6萬到2億元，提醒夜市攤商做好衛生管理，避免滋生病菌，甚至影響消費者健康安全。

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