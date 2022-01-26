快訊／某幼兒園老師確診！北市曝11處足跡　集中南港、松山區

記者袁茵／台北報導

台北市士林區一家三口（案18375、案18396、案18441）確診，而案18375的新北市友人（案18397）、新北市客戶（案18518）也染疫，北市松山區某幼兒園老師（案18590）確診，且與案18397足跡重疊。台北市衛生局26日公布其足跡，多半都在南港、松山區，曾經去南港區全國健康素食、美廉社南港玉成店、7-11超商新育商門市。

關於台北市個案部分，北市士林區一家三口染疫，目前感染源不明，已知分別為在南港房仲業的哥哥（案18375）於19日發燒、22日快篩陽性，其同住妹妹（案18396）於21日有症狀，22日快篩陽性，兩人分別到醫院做PCR確診，因此媽媽（案18441）匡列採檢後染疫。

案18375的新北市友人（案18397）也於17日有有喉嚨癢、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛的情況，並且在23日確診；案18375的新北市客戶、曾去台北101 LV男裝趴的雜誌編輯（案18518）確診。另外，台北市松山區某幼兒園老師（案18590）確診，足跡曾與去過南川麵館的案18397重疊，且案18590的親戚中有一名民視主播，目前正在自主健康管理中。

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