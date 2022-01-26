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本土暴噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情再擴大！指揮中心今（26日）公布新增46例本土病例，高雄港、桃園遠雄自貿區、新北亞東醫院、宜蘭礁溪旅館、台北圓山房仲相關零星個案多點爆發。對此，就有網友質疑政府，為何不直接提升三級防疫警戒，直言「一直匡列是匡心酸的喔？」

針對本土疫情持續延燒，有一名網友今在批踢踢八卦板發文表示，「覺得越想越不對欸，如果要追求清零的話，照理說應該是要升三級禁內用，公共場合全面戴口罩才對，不然繼續二級開放內用，大家都脫口罩吃飯，講話口水噴來噴去，這樣怎麼匡都是白費功夫吧，而且一個散出去就不知道能感染多少人了，不升三級還一直匡列是匡心酸的喔？」

▲▼指揮中心公布1/26確診個案。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布1/26確診個案。（圖／指揮中心提供）

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「怕阿！我覺得該升就升，要頂得住壓力」、「這叫兩手策略，嘴巴清0，身體共存」、「照這種框法，防疫旅館根本不夠住」、「我也覺得要匡列就升三級+1」、「政治大於專業的做法，人民自求多福」、「清零是目標，又沒說要達成」。

更有許多網友直指若重返三級警戒，餐飲和旅宿業將首當其衝，「餐廳會倒光光欸」、「升三級倒一堆店黑鍋誰要揹」、「一升3級，餐飲旅遊業光退錢就弄得半死啦」、「直升三級餐廳沒人吃旅館沒人住，經濟傷很大」、「餐廳、旅館、觀光不用活嗎？」、「年前升三級是要搞垮民生經濟喔」、「這時升三級，餐飲服務業會倒一堆」。

還有網友認為，台灣每天都是好幾10例在增加，但CDC一直放話宣導不要恐懼要戒慎，以及告知確診幾乎都是輕症或無症狀，卻沒提後遺症，再來就是一直框列框列框列，搞不懂現在CDC的政策到底是清零還是共存？CDC是不是應該設定台灣疫情上限是二級？大家就不會再吵個沒完了？

▼網曝若升三級警戒，餐飲、旅宿觀光首當其衝。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

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