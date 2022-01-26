快訊／Ct值只有15！樹林男唱卡拉OK被傳染　家人緊急隔離

▲新北市26日新增3人確診。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

桃園市一名確診個案（案18514），21日上午去新竹縣尖石泰崗找朋友，並於23日晚間於竹北市「幸子休閒農莊」（KTV）喝酒歡唱5小時。一名住在樹林的男子，因為曾經接觸桃園個案確診，今列入新北市的新增本土案例，Ct值只有15，病毒量極高，家人緊急採檢、隔離。

新北市26日增加3例確診個案，包括亞東醫院一名女性患者及陪病者，還有一名是桃園確診者的接觸者。

衛生局表示，案18612為男性，居住於樹林區，40多歲，1/21與桃園確診者（案18514）於卡拉ok小吃店同桌用餐，1/25遭匡列接觸者，經採檢PCR陽性、Ct值15，收治專責病房隔離治療。此個案職場位於桃園市，目前匡列同住家人3人居家隔離並安排採檢，持續疫調活動史及相關接觸者進行相關防疫作為。

此外，衛生局說明，案18548為女性，70多歲，1/4因咳嗽入住醫院，1/18轉入一般病房，1/25全院採檢，PCR陽性、Ct值22.6，1/26二採Ct值19.95，血清抗體陰性，轉入專責病房隔離治療。由於住院期間皆未出病房，由兒子專職照顧，感染源需進一步疫調釐清。

而案18560則是50歲男性，為案18548的兒子，母親1/4住院後陪伴入院照護，已完成兩劑疫苗接種，1/25接受全院採檢，快速PCR陽性、Ct值28，傳統PCR陽性、Ct值35.9，血清抗體弱陽性，收治專責病房隔離治療。由於個案照護母親後便無上班工作，目前匡列相關接觸者安排採檢，相關活動足跡亦已通知完成清消。感染源需進一步疫調釐清。