趕在春節前！國1桃園交流道改善工程今通車　下午14時開放上路

▲國1桃園交流道動線改善工程今天下午開放民眾上路。（圖／高公局提供）



記者許維寧／台北報導

農曆春節將至，交通部力拚各項交通建設於春節前上路。交通部高速公路局斥資10億辦理「國道1號桃園交流道動線改善工程」，已於今天（1/25）上午舉行通車儀式，今天下午14時起開放用路人使用。

桃園市國道1號桃園交流道長期交通壅塞，2013年交通部先完工中正北路交流道，但紓解國1桃園交流道交通量有限，於是交通部與桃園市政府再辦理動工興建國1蘆興南路交流道工程，進行動線改善至今。

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高公局指出，國1五楊段拓寬工程已於2013年完工通車，紓解國道1號長程車流，為進一步改善平面段桃園交流道及台4線交通壅塞情形，增設桃17線蘆興南路南入及北出國道1號平面段共6支匝道，總長1467公尺，將與中正北路匝道銜接形成全方向匝道動線，完整桃園交流道服務功能，提供桃園、蘆竹另一進出國道通路。

交通部斥資將近10億元「國道1號桃園交流道動線改善工程」，趕在春節前於今天上午由交通部政務次長陳彥伯、桃園市長鄭文燦主持通車儀式，今天下午14時起正式開放用路人上路。

高公局也表示，工程完工後，蘆興南路匝道與通行中的中正北路匝道將形成全方向匝道動線，有效改善桃園交流道及中正北路匝道運轉效率及服務水準，紓解台4線交通壅塞問題。此外，工程亦將蘆興南路至機場系統交流道間的國道主線各增加1輔助車道，拓寬為雙向各5車道，改善車流交織造成的壅塞困擾。