家長怕年後「4348人考體育術科」群聚　陳時中：看防疫計畫再討論

▲陳時中表示，術科考部分還要看防疫計畫再討論。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

大學術科考試體育組將在春節後2月7日至9日登場，本土疫情延燒，考場在桃園龜山國立體育大學，不少家長擔心超過4000多人一起考有群聚風險，中央流行疫情指揮中心表示，要看教育單位防疫計畫，再一起討論。

大學術科考試委員會聯合會召集學校國立台灣師範大學表示，今年考生整體人數較往年減少274人，各組報考人數以體育組4348人最多，3308人報考美術組次之。體育組考試項目包括60公尺立姿快跑、20秒反覆側步、1分鐘屈膝仰臥起坐、立定連續三次跳，和1600公尺跑走。

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現在許多爸媽憂心今年高三體育術科辦在國體大，年後上千名考生聚集，萬一有狀況影響小孩身體怎麼辦，是否建議更換場所外，有研究生被匡列，也傳出不能考試，指揮中心指揮官陳時中說，考試資格建議，確診者恐怕現在風險太高，「權益要另外去思考」。

陳時中指出，但被隔離、檢疫或自主健康管理者，考場會比較高規格要求，如學測等各個考試已經這樣在做，至於桃園地區辦術科考試，要看看教育單位送上來的防疫計畫，大家會再一起討論。

術委會強調，為減少人潮群聚不開放親友陪考，將由術委會承辦學校組成考生服務隊，協助考生所需的服務與協助，突發傷病考生，得於考試當日持診斷證明，於考場入口處申請親友陪考（僅限1人），陪考人員需配合填寫健康關懷問卷，並持續透過大考中心建立與衛生福利部疾病管制署相關單位，勾稽居家隔離及檢疫等考生資料機制，於考前掌握配合居家隔離及檢疫等考生名單，隨時關注疫情變化調整應變事宜。