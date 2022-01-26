中二補選後首次民調出爐　盧秀燕領先林佳龍3成

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者徐政璿攝）

記者楊蕓／台北報導

2022九合一選舉年底登場，台中市長選舉備受各界矚目。根據台灣指標調查在中二補選投票2週後進行的民調顯示，盧秀燕施政滿意度64.2%、市民信任度61.7％，與去年民調趨勢相符，防疫表現上也獲得87.9%的高滿意度，對於2022縣市長選舉，盧秀燕支持度穩定領先民進黨可能推派的林佳龍、蔡其昌或何欣純，領先將近3成。

台灣指標調查進行「台中市長選舉調查」，針對全台中29區完成1068份有效樣本，信賴水準在95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%，民調時間在今年1月20日至21日，距離中二選舉1月9日投票後約2週，民調結果對年底台中市長具有一定參考性。

民調顯示，上任3年多的盧秀燕，與台中市府團隊的施政滿意度為64.2%、市民信任度61.7％，與去年底各項民調的趨勢相符。在防疫表現上，盧秀燕的防疫作為獲得87.9%的滿意度，顯示過去2年以來，盧秀燕領導市政府認真防疫，在疫情相較和緩的成績上，台中市民不分性別、年齡、居住區、教育程度都獲得高滿意度。

至於各界關注的2022台中市長選舉，盧秀燕面對可能回鍋參選的民進黨林佳龍，盧以52%的支持度領先林的22.1％；若對上民進黨可能徵召新潮流力捧的立法院副院長蔡其昌，盧秀燕更以52.6％支持度贏過蔡的16.8％；若對上民進黨立委何欣純，盧秀燕也取得53.2％支持度，領先何的15.6％。

民調顯示，盧秀燕爭取連任台中市長，對上民進黨可能徵召的人選，無論是林佳龍、蔡其昌或何欣純，盧秀燕支持度都穩定領先將近3成，尤其在林佳龍過去的立委選區（中西東南區）、蔡其昌的海線選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）或何欣純的立委選區（大里、太平），盧秀燕也都贏過綠營對手。