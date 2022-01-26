盧秀燕信任度、施政滿意度超過6成　地方人士分析原因

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

根據台灣指標調查在中二補選投票兩週後進行的民調顯示，台中市長盧秀燕施政滿意度64.2%、市民信任度61.7％，與去年民調趨勢相符，防疫表現上也獲得87.9%的高滿意度。為何盧秀燕擁有高民調，地方人士觀察，原因在於盧在防疫跟地方經營著墨很深。

「感謝在地里長和議員！」地方人士表示，只要盧秀燕參加的任何都市工程儀式，都能聽到她口中說出這一句話，「不爭功、不諉過是盧秀燕這三年多來給市民的印象。」

地方人士認為，這3年盧秀燕經過風風雨雨的考驗，尤其在疫情最艱困時，開了77場線上直播防疫記者會，天天坐鎮市府指揮，防疫滿意度高達87.9%，先全國第一開設前進指揮所、新冠疫苗快打站等，對於防疫寧嚴勿鬆的態度受到市民肯定。

「防疫不忘春安、春安兼顧防疫。」盧秀燕農曆春節前夕慰勞員警，除了向基層員警致謝，更向警眷們致歉，盧秀燕台上講得動情，台下聽得忘情，不僅如此，離開時盧秀燕即使人在車上，見路邊有警員指揮交通，仍親自下車發送春節小紅包致意，這個就是盧秀燕。

雖然經過中二選區罷免、補選以及四大公投，盧秀燕的施政滿意度仍達64.2%，其中女性占比將近七成，另外在年輕人20至29歲也有超過六成到比例滿意盧秀燕施政的表現，面對藍營整體的士氣低迷，地方人士認為，盧秀燕不受影響。