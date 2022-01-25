高雄女逛賣場被通知「確診者來過」！腿軟衝出大門　特力家居回應

▲高雄女剛踏入賣場，被告知「有確診者來過」。（圖／翻攝臉書／我是高雄人）



記者柯振中、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子25日晚間約6點左右前往特力家居高雄館，才剛要推推車，就被通知「23日有確診者來過」，嚇得她差點軟腳，立刻衝出大門。貼文曝光後，在網路上引起熱烈討論。

這名女子在「我是高雄人」分享，她25日晚間約6點左右，前往特力家居高雄管購物，沒想到才剛要推推車，就被告知「23日有感染者到這，全面封館消毒」，嚇得差點軟腳，立刻衝出大門。

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女子上車以後，直接噴完一罐酒精，同時慶幸入場不到一分鐘，也因此發文提醒有23日有到該處逛街的民眾，要注意自身狀況。

▼特力家居閉館消毒。（圖／翻攝臉書／特力家居）



對此，網友們也感到相當害怕，在下方留言回應，「謝謝提醒，形容的真有畫面，最近沒事都想一直待在家，「形容的真有畫面」、「倒不是恐懼確診，想到如果被隔離家裡毛孩們沒人顧真的會腿軟」、「現在出門在外除了要戴口罩之外，還要帶上酒精可以消毒，因為不知道自己到過的地方是否成為確診足跡！」

對此，特力家居高雄館也在粉專貼文，配合防疫政策、維護員工與顧客健康，25日營業至晚間6點30分，停業期間將全面清潔、消毒，預計26日恢復正常營業。

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