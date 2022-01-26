南韓總統候選人尹錫悅發表外交國防政見！推動南韓加入「QUAD」

▲南韓國民力量總統候選人尹錫悅24日針對外交、國防發表政見。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於今年3月9日選出第20屆總統，其中最大在野黨「國民力量」總統候選人尹錫悅不斷批判文在寅政府的外交政策，包括對中國、北韓（朝鮮）過於柔軟的態度，他24日在首爾汝矣島黨部針對外交、國防領域提出20項政見，其中包括強化韓美同盟，同時推動南韓加入既有的美日印澳四方安全對話（QUAD）。

根據《韓聯社》，尹錫悅24日在首爾汝矣島國民力量總部發表政見，承諾將大韓民國打造成建構在自由、和平、繁榮的全球中樞國家，他針對外交與國防領域定出共20項政見，其中與北韓相關的有4項、與外交相關的有11項、與國防領域相關的有5項；他表示，美國與南韓共享自由民主價值，將強化韓美同盟關係，以具原則性的對話和厚實的國防實力，引領北韓走向無核化。

＊與北韓相關政策

尹錫悅不否認透過對話來達成北韓無核化的重要性，不過針對北韓非法且不合理的舉動，則應當堅決坦然面對。他承諾，一旦北韓走上完全、且可受檢驗的無核化道路時，則將準備制定南北和平協定，甚至推動「南北共同經濟發展計劃」，全面開啟南北韓雙方的經濟合作。

不過尹錫悅也強調，在北韓決定走上無核化道路之前，應繼續維持對北韓的制裁；同時，在每年的國防白皮書上，應明示北韓軍隊為「主要敵人」。

另外，尹錫悅承諾任內將會解決遭北韓人民軍、中共解放軍俘虜的南韓戰俘、韓戰離散家族等問題，並設立北韓人權基金會，透過參與離合國安理會北韓人權決議案共同提案國，來改善北韓人權問題。

▲共同民主黨候選人李在明(左)、國民力量候選人尹錫悅(右)角逐競選第20屆南韓總統。（圖／CFP）

＊強化韓美同盟、拓展南韓全球供應鏈「新疆界」

尹錫悅認為，如今面臨北韓核武問題、以及美中兩國互相競爭，對於南韓而言唯一的解方，便是強化韓美同盟。他表示，韓美同盟在過去5年文在寅政府時期已達崩解，因此透過重建韓美同盟，將總括性戰略同盟擴大至新技術、供應鏈、宇宙太、網路、原子能等「新疆界」。

尹錫悅也表示，任內將會首先推動加入美、日、印、澳四方安全對話（QUAD）轄下的疫苗、氣候變遷、新技術工作小組，未來更計畫推動南韓正式加入QUAD。

＊強化經濟安保

尹錫悅表示，隨著全球主要國家為了取得核心戰略物資、尖端技術而先後踏出腳步重塑過往全球全球供應鏈，他將活用南韓在半導體、電池上的核心技術，促進全球合作；同時推動韓美、韓美日經濟暨國防2+2長官會議，與保有原始核心技術的美、日、歐展開合作。

另外，活絡與中國之間的戰略物資供需，並推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等主要貿易協定。

＊韓中關係

尹錫悅認為，隨著美中兩大國間的對立逐漸深化，文在寅政府目前所維持的「國防靠美國、經濟靠中國」、「戰略模糊性」等基調已難以維持，呼籲韓中關係應建立在雙方互相尊重。他表示，將推動韓中兩國元首互訪、再度深化高層聯繫管道，擴大在以經濟、公共衛生、氣候變遷、霾害、文化交流為中心的合作。

另外，尹錫悅呼籲，南韓應逐漸降低對中國的經濟依賴度。

▲尹錫悅在對美、對中、對日政策上與文在寅政府展現出差距。（圖／CFP）

＊韓日關係

在韓日關係上，尹錫悅認為文在寅政府不斷深陷在過去歷史傷痛中，而在政策面上毫無進展，如此放任韓日關係惡化是一種不負責任的態度。他表示，任內將繼承1998年《金大中－小淵惠三宣言》的基本精神，修復韓日兩國元首「穿梭外交」、啟動兩國高層溝通管道，解決韓日之間的問題。

同時，尹錫悅也呼籲韓日雙方應坐上談判桌，共同討論如何解決二戰慰安婦賠償與判決問題、日本對南韓的出口限制（日韓貿易戰）、日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）。

＊國防

至於在國防政策上的承諾，尹錫悅表示任內將聚焦加強美韓聯合軍演、推動慶尚北道星州郡駐韓美軍薩德系統（終端高空防禦飛彈系統，THAAD）基地正常運作，強化南韓應對北韓核武與飛彈攻擊的能力。

尹錫悅表示，將會讓南韓研發中的長射程砲飛彈攔截系統「鐵穹」（Iron Dome）提早4年、於2026年實施戰略佈署，同時透過啟動韓美外交、國防（2+2）「延伸威懾戰略磋商機制」（EDSCG），將南韓納入美國的核保護傘下。

另外，尹錫悅也承諾，任內將會推動同時實施徵兵制、募兵制，大幅減少對現役軍隊的需求。

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